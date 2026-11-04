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Маскиран опита да ограби офис в Перник, заплашил служителка с пистолет

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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СНИМКА: Pixabay
СНИМКА: Pixabay

Полицията в Перник задържа 27-годишен мъж за опит за грабеж на офис за платежни услуги в центъра на града, съобщиха от полицията.

Сигналът за случая е подаден вчера около 10:45 ч. на телефон 112. Мъжът бил с маска и пистолет, с който заплашил служителка в обекта. По данни на служителката той поискал да му предаде оборота. Жената успяла да предотврати грабежа, а мъжът избягал в неизвестна посока.

Полицейски служители предприели действия по установяване на извършителя и малко по-късно задържали 27-годишния мъж недалеч от мястото на инцидента.

От полицията уточниха пред БТА, че на задържания е наложена 24-часова полицейска мярка. По случая е образувано досъдебно производство и са извършени първоначалните процесуално-следствени действия. Работата продължава под надзора на прокуратурата.

СНИМКА: Pixabay

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