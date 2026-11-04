ДБ извадиха документ от Брюксел за плановете, променящи втория пенсионен стълб

"Демократична България" извадиха документ, с който според тях се доказва, че правителството наистина е възнамерявало да направи промени в пенсионно осигуряване. От коалицията се заканиха да покажат още доказателства, за да се види кой какви разговори е водил. Документът, с който ДБ разполагат и твърдят, че е от от вътрешната комуникация на ЕК

Скандалът около вероятността правителството да пренасочи част от спестяванията за втора пенсия към НОИ продължи да се вихри в парламента. "24 часа" вече писа, че се появиха информации, предвиждащи промени в пенсионното осигуряване. Правителството и "Прогресивна България" обаче отричат. Днес от ДБ обявиха, че ще изпратят писма до Брюксел и до нашето финансово министерство, за да разберат какво точно е предложил в бюджетните си разчети кабинетът.

"Вчера колегата Божидар Божанов обяви че българското правителство иска да сложи ръка върху пенсиите на българските граждани. От "Прогресивна България" много бързо излязоха и казаха, че това е фалшива новина. Обявиха, че никога не е планирано, по никакъв начин не е обсъждано и няма да влиза в бюджета. Днес, след като обвинихме в лъжа финансовия министър, премиерът Радев излезе и каза, че това са истерични реакции на български политици и нищо подобно не е обсъждано", обобщи случилото се през последните 24 часа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Да се лъже не е хубаво, подчерта той. И настоя премиерът финансовия министър Гълъб Донев да излязат да се извинят.

"Това е официален документ на Европейската комисия, вътрешна комуникация от 15 октомври. От него става много ясно и много добре се разбира какво е искало българското правителство и то потвърждава абсолютно думите на г-н Божанов", каза Мирчев и размаха документ на английски, в който се говори за промени във втория стълб на пенсионното осигуряване в България. Мирчев раздаде разпечатаната страница на журналистите и подчерта, че могат да извадят и други документи, ако властта сама не си признае. "Очакваме г-н Гълъб Донев да излезе и да признае, че са излъгали, и да се извинят на българското общество. Ще предоставим пълната комуникация, ако те не го направят", закани се депутатът.

Божидар Божанов настоя премиерът и министрите да се извинят на българските граждани да кажат, че това е обсъждано, но няма да се случи. "Защо това е проблем? Защото, слагайки ръка върху пенсиите на хората, целта на българското правителство е да запълни дефицита, докато едновременно с това плаща 108 милиона евро за 2 км магистрала на фирмите, които бяха символ на предишния корупционен модел.

За решението минималната работна заплата са е 660 евро от ДБ скоро ще представят позиция, както и по всички параметри на бюджета, готови са и със собствени предложения.

Божанов отхвърли и тезата, че всичко това е било само временна мярка. "В тези документи, които ще ви раздадем, става ясно, че изобщо не е било планирано да бъде временна мярка. Тук е до 2029 г., което е тригодишната бюджет на прогноза. Тоест дори техните защитници, които излязоха вчера защитават тази мярка, която уж не е била обсъждана, излъгаха и те. Така че и правителството на лъжата, и защитниците на лъжата, е време да се извинят на българските граждани", каза депутатът.

Ние от опозицията си свършихме отново работата и спряхме поредната глупост, категорични са от ДБ.

След брифинга Мирчев качи в социалните мрежи и няколко въпроса, които от формацията задават към премиера, като се закани да ги отправят и към Брюксел:

1. Коя институция и кои длъжностни лица са изготвили документа Bulgaria – 2027 Budget and the second Pension Pillar от 15.10.2026 г.?

2. Документът одобрен ли е от министъра на финансите или министър-председателя?

3. Предаден ли е на Урсула фон дер Лайен, нейния кабинет или други представители на ЕК, кога и по какъв канал?

4. Съществуват ли придружаваща кореспонденция, протокол от среща или писмен отговор от ЕК?

"Не намираме за нужно да препотвърдим позицията си от вчера, която напълно отрича предположения за водена кореспонденция с ЕК. Кореспонденцията на МФ с ЕК е публична и би могла да бъде проверена", това отговориха от министерството на финансите след запитване от "24 часа".