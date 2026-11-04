Венко Сабрутев: На тъмно решиха за минималната заплата, това е прогресивна бедност

Решението е взето на тъмно без заседание на Министерски съвет с така наречения механизъм "на подпис", за да може да няма публичност, заяви шефът на социалната комисия в НС

Възмущение от правителственото решение за 660 евро минимална заплата изрази в парламентарните кулоари председателят на социалната комисия в Парламента Венко Сабрутев от "Промяната". Часове по-рано новият минимум за минималните възнаграждения официално бе обнародван и в Държавен вестник.

"Миналата седмица на тъмно правителството на Румен Радев е взело решение за намаляване на минималната работна заплата. Правителството на Радев реално е обрекло около 1 милион български граждани на бедност. Решението е взето на тъмно без заседание на Министерски съвет с така наречения механизъм "на подпис", за да може да няма публичност. Решението е взето три дни преди балотажа", обобщи шефът на социалната комисия в парламента. И вметна, че по това време прессекретариатът на властта по-скоро пускал съобщения да се гласува за Илияна Йотова, но "някак си забравиха да информират българското общество, че намаляват минималната работна заплата".

"Трети ден след изборите, трета скрита малка тайна от страна на Румен Радев, след като се оказа, че още на първия ден вдигат цената на газа с 32%. Честито на всички печеливши", иронизира депутатът.

Сабрутев се възмути, че управляващите са водели преговори и са "планирали да откраднат част от вноските, които ние плащаме за втория пенсионен стълб". Сега идва и новината, която днес е публикувана в "Държавен вестник" за намаляването на минималната работна заплата на €60 от 690, както трябваше да бъде по-стария механизъм, каза той.

"Това се нарича прогресивна бедност", обобщи той. Сабрутев напомни, че преди Радев е обещавал по-високи доходи, а накрая се е оказало, че кошницата с грижа е кошница за прогресивна бедност.