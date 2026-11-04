Внесоха обвинителен акт срещу мъж, кътал в дома си дрога за над 45 000 евро

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Софийската градска прокуратура (СГП) внесе в Софийския градски съд (СГС) обвинителен акт срещу Й. А. за държане с цел разпространение и разпространение на високорискови наркотични вещества в големи размери.

Според обвинителния акт на 14 юни 2024 г. в жилище в столичния квартал „Хиподрума" обвиняемият държал с цел разпространение, без надлежно разрешително, различни видове високорискови наркотични вещества – марихуана с общо нетно тегло 3145,67 грама, хашиш с нетно тегло 53,82 грама и кокаин с общо нетно тегло 60,50 грама. Общата стойност на наркотичните вещества, посочена в обвинителния акт, възлиза на 45 825, 04 евро, съобщиха от пресцентъра на СГП.

В хода на разследването е установено, че на същата дата обвиняемият разпространил част от наркотичните вещества, като продал на едно лице близо 5 грама марихуана, а на друго – две количества кокаин с общо нетно тегло 1,32 грама.

Престъпното посегателство, за което Й. А. е привлечен като обвиняем, е извършено при условията на продължавано престъпление с три отделни деяния, като обвинението е за престъпление по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Разследването е проведено от органите на 06 РУ-СДВР под надзора на Софийска градска прокуратура.

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.