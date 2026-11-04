ГЕРБ: Управляващите си почиват вместо да приемат мерки за цените

Вместо да приемат мерки за цените на енергоносителите, стоките и услугите, управляващите си почиват и бламират опозицията. Тези критики отправиха от ГЕРБ към "Прогресивна България" на брифинг в парламента, на които се яви почти цялата парламентарна група. Отсъстваха лидерът Бойко Борисов и бившият премиер Росен Желязков.

Днес парламентът трябваше да гледа предложение на ГЕРБ за временно намаляване на акцизните ставки върху бензина и дизела до минималните нива, за да се ограничи покачването на цените. Конкретните нива, които ГЕРБ предлагат, са 0,225 евро на литър за дизеловото гориво и 0,2195 евро на литър за безоловния бензин. Мярката трябва да бъде за период до шест месеца. Първата сряда от месеца е т.нар ден на опозицията - всяка група може да предложи точка, която да влезе в дневния ред. Минаха обаче само две точки - на "Възраждане", която беше подкрепена от "Прогресивна България", и на управляващите. Предложението на ГЕРБ трябваше да е трета точка, но до нея така и не се стигна. Причината е, че парламентът почива на два пъти за общо около час и половина, а след това заседанието приключи редовно в 14 часа.

"Това е след двуседмична почивка на Народното събрание, през които падаха дронове, скочиха цените на горивата, на електроенергията и на газа. Тези две почивки бяха дадени, за да не се гледа тази точка", каза депутатът Тома Биков. Обясни, че утре пък ще се гледат технически промени в закони.

"Очаквахме днес да има тяхно предложение по някое от тези теми. Нямат предложение нито за бензина, нито за газа, нито за тока. Вместо това има беседи в Министерския съвет, в които се говорят общи приказки и констатират дребни факти. Настояваме правителството да започне да работи и, ако не приема нашите решения, да внесе свои. Имат достатъчно гласове да отхвърлят всяко решение, но да отказват дори да обсъждат най-важните теми от дневния ред на обществото означава, че тези хора не са готови да работата, която им е възложена да вършат. Убеден съм, че колкото по-бавно вървят, толкова бързо времето и животът ще ги застигнат. Те не вършат нищо вече пет месеца освен да констатират", каза още Биков.

Бившият енергиен министър Жечо Станков обясни, че цената на тока е скочила 2,5 пъти спрямо лятото, но управляващите не говорят за това. Предупреди, че днес на заседанието на енергийната комисия ГЕРБ ще има ново предложение по този повод.

"Цената на енергията води до инфлация - 6% за предходния месец, високи цени на стоките и услугите от първа необходимост. Кой пълни държавния бюджет? Микро, малък и среден бизнес - това е гръбнакът на икономиката. Ще ги погубите и с какво ще напълните следващия бюджет? Първи ще си заминат хлебопроизводителите с високата цена на тока и природния газ", каза Станков.