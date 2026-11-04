Демерджиев, Ивкова и над 40 полицаи ще дарят кръв

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Министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и над 40 столични полицаи ще дарят кръв на 5 ноември в УМБАЛ „Св. Иван Рилски". Към тях ще се присъедини и директорът на СДВР Николай Пелтеков. Това съобщиха от пресцентъра на здравното министерство.

С общата акция Министерството на здравеопазването и Министерството на вътрешните работи искат да насърчат повече хора да даряват кръв доброволно и редовно, а не само когато техен близък се нуждае от помощ.

Кръв и кръвни продукти са необходими всеки ден - при спешни операции, тежки травми и лечението на редица заболявания. Затова редовното кръводаряване е важно за работата на болниците и за навременната медицинска помощ на пациентите.

Акцията ще се проведе на 5 ноември (четвъртък) от 11:00 ч. в УМБАЛ „Св. Иван Рилски", на бул. „Акад. Иван Евст. Гешов" №15 в София.

Медицинските екипи и необходимото оборудване ще бъдат осигурени от Националния център по трансфузионна хематология.