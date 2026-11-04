Обвиниха мъж, забил юмрук в лицето на друг при спор на пътя в София

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 32-годишен мъж за пътно хулиганство.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 1 ноемрври 2026 г. около 13,30 часа в ж.к. „Люлин" в гр. София, при управление на лек автомобил марка „Форд", обвиняемият Б.Я. извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. При спор на пътя с друг шофьор, обвиняемият му отправил обидни и заплашителни реплики и го ударил с юмрук в лицето. Това съобщиха от пресцентъра на Софийска районна прокуратура.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" до 3 години.

Обвиняемият е осъждан и е извършил деянието, докато е в изпитателен срок. С постановление на прокурор е бил задържан за срок до 72 часа.

Днес, 04.11.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.