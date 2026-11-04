Вълчев: Доказахме, че можем да се наредим сред водещите изследователски сили на Антарктида

През изминалите години България доказа, че може да се нареди сред основните изследователски сили на Антарктида. Малцина имат тази привилегия, а нашите учени с чест и достойнство изпълняват своята мисия. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на церемонията по изпращането на българския научноизследователски кораб НИК 421 „Св. св. Кирил и Методий" на петата му мисия в Антарктида. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието и науката.

По думите му въпреки трудната финансова година правителството и МОН са осигурили необходимите средства за провеждането на 35-ата Българска антарктическа експедиция. Финансиране е предвидено и в бюджета за следващата година, за да продължи реализацията на българската научноизследователска програма на Ледения континент.

Министърът подчерта, че подобни изследователски програми повишават международния престиж и видимостта на България и дават ново самочувствие на българските учени. Той открои и значението на сътрудничеството между висшите училища и споделянето на ресурси и експертиза. „Това е бъдещето – да съберем най-добрите специалисти и ресурси", посочи министър Вълчев.

Военният научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий", с командир капитан II ранг Радко Муевски, отплава на своята пета антарктическа мисия с планиран 45-дневен преход до Антарктида. С екипаж от 26 души корабът осигурява независима логистика, транспорт на учени, оборудване и товари, както и възможности за морски изследвания. За първи път 12 научни проекта ще бъдат реализирани изцяло на борда му. Новото специализирано оборудване ще разшири възможностите за научни наблюдения, измервания и пробовземане.

През 2026–2027 г. се провежда 35-ата Българска антарктическа експедиция, в рамките на която ще бъдат реализирани 35 научни проекта с участието на български учени и изследователи от Румъния, ОАЕ, Гърция, Китай, САЩ, Уругвай, Португалия, Еквадор, Колумбия, Черна гора, Норвегия и Бразилия. Изследванията обхващат геология, сеизмология, климат, екология, морска биология, медицина, социални науки и други направления. Предвидени са три полеви лагера, като екипажът на кораба има и задача да установи лагер на съседен остров. В експедицията ще участва и млад изследовател, спечелил конкурс за млади учени.

В официалната церемония на Морска гара – Варна участваха началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов и директорът на Българския антарктически институт проф. Христо Пимпирев. Поздравителен адрес от името на президента Илияна Йотова прочете съветникът ѝ по военната сигурност вицеадмирал Митко Петев, а от името на министъра на отбраната Димитър Стоянов приветствие поднесе началникът на политическия му кабинет Владко Владов. Сред присъстващите бяха кметът на Варна Благомир Коцев, областният управител Марио Смърков, новоизбраният вицепрезидент Кирил Вълчев, заместник-командирът на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински, посланикът на България в Аржентина Янко Йорданов и др.