Районна прокуратура - Габрово разпореди спешна проверка във връзка с блъснато куче Дара

Районна прокуратура-Габрово разпореди спешна проверка във връзка със случай на блъснато куче от лек автомобил в Севлиево.

На 3 ноември в Районна прокуратура – Габрово са постъпили материали от полицията за блъснато от автомобил на пътното платно и загинало бездомно куче.

Инцидентът с любимката на севлиевци Дара е станал на 31 октомври, около 15:25 часа на улица в града. По получените материали незабавно е образувана прокурорска преписка. Разпределена е на наблюдаващ прокурор още същия ден. С негово постановление е възложено на Районно управление – Севлиево да извърши проверка, с цел изясняване на обстоятелствата по случая. Дадени са конкретни указания и е определен срок за приключване, посочват в официално съобщение от Апелативната прокуратура във Велико Търново.

Справка в унифицираната информационна система на прокуратурата сочи, че Районна прокуратура – Габрово работи активно по случаите на посегателства спрямо гръбначни животни. През последните 3 години са образувани 18 досъдебни производства. Пет дела са внесени в съда с обвинения срещу 5 лица. Всички те са признати за виновни и осъдени. Съдът им е определил наказания лишаване от свобода условно и глоба.