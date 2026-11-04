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Трима задържани в хале с машини за цигари край Благоевград (Снимки)

Тони Маскръчка

Тони Маскръчка

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СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка

Трима души са задържани за 24 часа във връзка с разкритото хале с машини за производство на цигари в благоевградското село Рилци. 

Късно снощи ГДБОП и Агенция "Митници" със съдействие на полицаи от Благоевград направиха проверка на халето. "Установени са голям брой машини, техника, материали и консумативи за производство на тютюневи изделия. Единият от задържаните е знакова фигура в тази дейност – производство, логистика, осигуряване на съоръжения и машини за поточни линии за изграждане на нелегални фабрики за производство на цигари. Уведомена е Районна прокуратура - Благоевград", каза комисар Иван Стоилов – началник на отдел в ГДБОП. 

"Задържани са три лица за 24 часа Все още срещу тях няма повдигнати обвинения. Досъдебното производство е образувано, защото е нарушен редът за съхранение и регистрация на машините за производство на цигари. Те трябва да са регистрирани в Агенция "Митници", но такава регистрация няма. Съхранението им трябва да отговаря и на още много други изисквания, включително и по Закона за акцизите и данъчните складове", каза ръководителят на Районна прокуратура - Благоевград прокурор Елица Калпачка. 

Машините са иззети, както и консумативи за цигари - фолио, станиоли и други. Няма данни, че е имало активна дейност по производство на цигари, а по-скоро е имало подготовка, струпване на машини, в очакване на бъдещо производство. Не са намерени готови цигари или пък тютюн.     

СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
Елица Калпачка, Иван Стоилов и Красимир Кацарски СНИМКА: Тони Маскръчка
Елица Калпачка, Иван Стоилов и Красимир Кацарски СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
Елица Калпачка, Иван Стоилов и Красимир Кацарски СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка

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