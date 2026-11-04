Окосиха посред нощ нива с праз на работливо семейство, хората са в шок (Снимки)

Маргарита и Цвятко Деянови са съсипани от стореното в имота им

Докога ще търпим подобна безнаказаност, пита кметът на Ветрен Пламен Георгиев

"Възможно ли е да има такива безчовечни хора, които посягат и унищожават труда на едно честно и трудолюбиво семейство?".

Този гневен въпрос отправи пред "24 часа" Пламен Георгиев, кмет на с. Ветрен, община Мъглиж. Той не може да се примири със злодеянието, причинено на Маргарита и Цвятко Деянови от съседното село Зимница.

На 2 срещу 3 ноември посред нощ зложелатели са окосили цял декар праз в двора им. Така над 9000 стръка са съсипани окончателно, а загубите за Деянови са големи. Когато на сутринта Маргарита и Цвятко видели продукцията си, едва не припаднали.

"Това е кървав труд и лишения. Да сеят, копаят, да го отгледат и сега, когато можеха да го продадат и да изкарат някое евро, с което да си покрият разходите за зимата, всичко е съсипано. Може ли да посегнеш на залъка на човека", бесен е Георгиев. Поемам личен ангажимент да помогна на пострадалото семейство, казва кметът на Ветрен Пламен Георгиев (вляво).

По думите му органите на реда работят по разкриване на престъплението. Десетки коментират така ли никой от съседите не е чул или видял злосторниците, докато косят празовата нива.

Според Георгиев семейството е скромно и безконфликтно. Той самият няма обяснение за посегателството.

"Особено болезнено е, когато подобно нещо се случва на хора, които не искат нищо повече от това да работят и да изхранват семейството си достойно. Докато едни се опитват да градят с труд и постоянство, други унищожават без капка съвест. Докога ще търпим подобна безнаказаност? Докога честният човек ще бъде потърпевш, а онзи, който посяга на чуждия труд, ще си мисли, че може да остане скрит", пита Пламен Георгиев.

Мнозина са възмутени от престъплението, а други са готови да помогнат на пострадалото семейство.

"Ще се опитаме да помогнем и да продадем това, което е останало на колбасарници и на приятели, за да могат Деянови да си избият поне разходите", посочи кметът на Ветрен. Лично неговото семейство щяло да откликне и с финансови средства.