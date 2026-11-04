Окосиха посред нощ нива с праз на работливо семейство, хората са в шок (Снимки)

- Маргарита и Цвятко Деянови са съсипани от стореното в имота им
- Докога ще търпим подобна безнаказаност, пита кметът на Ветрен Пламен Георгиев
"Възможно ли е да има такива безчовечни хора, които посягат и унищожават труда на едно честно и трудолюбиво семейство?".
Този гневен въпрос отправи пред "24 часа" Пламен Георгиев, кмет на с. Ветрен, община Мъглиж. Той не може да се примири със злодеянието, причинено на Маргарита и Цвятко Деянови от съседното село Зимница.
На 2 срещу 3 ноември посред нощ зложелатели са окосили цял декар праз в двора им. Така над 9000 стръка са съсипани окончателно, а загубите за Деянови са големи. Когато на сутринта Маргарита и Цвятко видели продукцията си, едва не припаднали.
"Това е кървав труд и лишения. Да сеят, копаят, да го отгледат и сега, когато можеха да го продадат и да изкарат някое евро, с което да си покрият разходите за зимата, всичко е съсипано. Може ли да посегнеш на залъка на човека", бесен е Георгиев.
По думите му органите на реда работят по разкриване на престъплението. Десетки коментират така ли никой от съседите не е чул или видял злосторниците, докато косят празовата нива.
Според Георгиев семейството е скромно и безконфликтно. Той самият няма обяснение за посегателството.
"Особено болезнено е, когато подобно нещо се случва на хора, които не искат нищо повече от това да работят и да изхранват семейството си достойно. Докато едни се опитват да градят с труд и постоянство, други унищожават без капка съвест. Докога ще търпим подобна безнаказаност? Докога честният човек ще бъде потърпевш, а онзи, който посяга на чуждия труд, ще си мисли, че може да остане скрит", пита Пламен Георгиев.
Мнозина са възмутени от престъплението, а други са готови да помогнат на пострадалото семейство.
"Ще се опитаме да помогнем и да продадем това, което е останало на колбасарници и на приятели, за да могат Деянови да си избият поне разходите", посочи кметът на Ветрен. Лично неговото семейство щяло да откликне и с финансови средства.