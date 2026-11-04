Условна присъда за варненец, счупил челюстта на партньорката си от ревност

56-годишен мъж получи 11 месеца условна присъда за побой над жената, с която живеел на семейни начала във Варна. При нападението той счупил долната й челюст и й нанесъл множество травми по главата и тялото.

Случаят е от 1 ноември миналата година. По време на съжителството мъжът започнал да ревнува партньорката си, упреквал я за излизанията й и настоявал да се прибира в определен от него час, съобщават от пресцентъра на районния съд във Варна.

Във вечерта на нападението той употребил алкохол и започнал да я обвинява и обижда. Когато жената му възразила, се разгневил, ударил я с юмрук в лицето, съборил я на пода и започнал да я рита по главата и тялото.

В резултат на побоя жената получила счупване на долната челюст, което довело до трайно затруднение при говорене и дъвчене. Имала и отоци и кръвонасядания по главата, гръдния кош и крайниците.

По силата на одобрено от съда споразумение, с което признал вината си, 56-годишният мъж е осъден на 11 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Той се е отказал от разглеждане на делото по общия ред и трябва да заплати съдебните разноски.

Съдебният акт е окончателен.