Синът на Слави Бинев: Семеен приятел уби баща ми, наричаше го брат

Калоян Бинев написа емоционални думи в социалните мрежи след убийството на баща му Слави Бинев. Синът на бизнесмена и председател на федерацията по таекуондо разкри, че обвинения за убийството Еюп Темиз е бил изключително близък с баща му и семейството.

„Един човек – семеен приятел, който наричаше баща ми свой брат – не уби само един човек, а хиляди хора по този свят", написа Калоян Бинев. Ето още какво казва той:

„В този пост колкото и думи да се изпишат, все ще са малко. На 24-ти с един куршум не беше убит само баща ми. Беше убит баща на пет деца, съпруг, учител, лектор, мечтател, приятел, ментор и още толкова много! Не знам какво да кажа.

На този ден един човек – семеен приятел, който наричаше баща ми свой брат – не уби само един човек, а хиляди хора по този свят. Защото във всеки, до когото се е докоснал, баща ми е оставил частичка от себе си! Да, беше строг, и то изключително. Но това не означаваше, че обичаше по-малко или че не го беше грижа.

Беше човек с огромно сърце и с една усмивка, която нищо и никой няма да може да заличи! Човек на честта, с огромно достойнство! Тати, ти не заслужаваше това! Всички те обичаме и ни липсваш". Калоян Бинев със сестра си Елена.

Слави Бинев беше убит с един един изстрел в дома си миналата събота, 24 октомври. Час по-късно полицаите задържаха турския бизнесмен Еюп Темиз, който развива бизнес у нас и в южната ни съседка. Той е обвинен за убийството и с решение на Софийския градски съд е в ареста.

През последните дни стана известно, че Еюп и съпругата му архитект Ния Темиз, дъщеря на покойния главен архитект на София Стоян Янев, са били семейни приятели с Бинев. Точно заради това може би той се наел да бъде медиатор в спора за имоти между Ния Темиз и известния архитект проф. Калин Тихолов. Двамата имали бизнес спор. Както обаче стана ясно на делото за мярката за неотклонение на Еюп, все още не е изяснен мотива. Според неговата защита той бил уплашен за семейството си след намеса в спора на трети лица, а именно Пламен Дишков - Кела, човек, чиято биография е била през годините противоречива.