Камери заснеха крадци, обрали кооперации на метри от полицията във Варна (Видео)

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Крадци са извършвали обири в жилищни кооперации на ул. „Цариброд" 5 във Варна в продължение на десетина дни. Охранителни камери в сградите са заснели действията им, а живеещите в района предупреждават съседите си да бъдат особено внимателни.

От общо три велосипеда и един мобилен генератор за ток са се лишили собствениците им. Особено показателно е, че кражбите са извършени на около 100 метра от сградата на областната дирекция на МВР.

Към момента в полицията е подаден сигнал за откраднатия генератор. По случая е образувано досъдебно производство. За останалите кражби няма данни да са подадени сигнали.

Живеещите на ул. „Цариброд" призовават хората в квартала да пазят вещите си и да сигнализират при съмнителни лица или действия.