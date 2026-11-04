Министърът на туризма Илин Димитров: Младите хора вече са дигитални лидери

„За да изградим устойчив туристически сектор, трябва да инвестираме в потенциала на младите хора. Те са новаторите в туризма и дигитални лидери още днес. Нашата задача е да им помогнем да променят сектора".

Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров на Срещата на министрите на туризма на високо равнище (WTM Ministers' Summit) в Лондон, организирана съвместно със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) и Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC).

Юбилейното 20-о издание на форума в рамките на World Travel Market London 2026 събра министри, представители на международни институции и лидери от туристическия бизнес. Основната тема на дискусията беше изграждането на устойчив туризъм в условията на глобални кризи и динамични икономически промени.

В изказването си министър Димитров постави акцент върху образованието и необходимостта младите хора да участват пряко във формирането на политиките за развитие на туризма.

Като конкретна българска инициатива той представи новосъздадената Асоциация на висшите училища, обучаващи кадри в туризма. Целта е тя да се превърне в международна платформа, която обединява университети, научни организации, туристическия бизнес и публичните институции.

В този контекст България развива и инициативата за Национална обсерватория за качество в туризма, насочена към по-ефективно измерване на резултатите в сектора и вземане на управленски решения въз основа на обективни данни. Този подход съответства и на един от основните акценти на международния форум - необходимостта успехът на туризма да се оценява не само чрез броя посетители и икономическите приходи, но и чрез въздействието върху местните общности и качеството на туристическите услуги.

„Истинският напредък е туризмът да оставя дестинациите в по-добро състояние. За това са необходими знания и измерими резултати. Образованието ще се превърне в двигател на промяната", подчерта министър Димитров.

Той отправи специална покана към присъстващите студенти, млади учени, предприемачи и специалисти да се включат в развитието на българската инициатива, като участват със свои идеи и проекти.

Участието на министър Илин Димитров в срещата на високо равнище е част от активната програма на България на WTM London 2026, насочена към разширяване на международните партньорства и по-активно участие на страната ни във формирането на бъдещите политики в световния туризъм.