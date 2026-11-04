Радев поздрави Насар за световната титла: Успехът е възможен, когато си посветен на победата за България

Поздравявам Карлос Насар за спечелената световна титла по вдигане на тежести на първенството в Китай и подобрените три световни рекорда! Това пише в своя фейсбук публикация министър-председателят Румен Радев.
По-рано днес Карлос Насар спечели четвъртата световна титла и счупи три световни рекорда на първенството в Нинбо (Китай).
"Постиженията на българските атлети са доказателство, че успехът е напълно възможен, когато си изградил характер, дисциплина и си посветен на победата за България!", пише още премиерът.