Радев поздрави Насар за световната титла: Успехът е възможен, когато си посветен на победата за България

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Поздравявам Карлос Насар за спечелената световна титла по вдигане на тежести на първенството в Китай и подобрените три световни рекорда! Това пише в своя фейсбук публикация министър-председателят Румен Радев.

По-рано днес Карлос Насар спечели четвъртата световна титла и счупи три световни рекорда на първенството в Нинбо (Китай).

"Постиженията на българските атлети са доказателство, че успехът е напълно възможен, когато си изградил характер, дисциплина и си посветен на победата за България!", пише още премиерът.