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Радев поздрави Насар за световната титла: Успехът е възможен, когато си посветен на победата за България

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Румен Радев Снимка: Румяна Тонева
Румен Радев Снимка: Румяна Тонева

Поздравявам Карлос Насар за спечелената световна титла по вдигане на тежести на първенството в Китай и подобрените три световни рекорда! Това пише в своя фейсбук публикация министър-председателят Румен Радев

По-рано днес Карлос Насар спечели четвъртата световна титла и счупи три световни рекорда на първенството в Нинбо (Китай).

"Постиженията на българските атлети са доказателство, че успехът е напълно възможен, когато си изградил характер, дисциплина и си посветен на победата за България!", пише още премиерът. 

Румен Радев Снимка: Румяна Тонева

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