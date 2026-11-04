ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След месец Бургазлиев за първи път ще говори пред ...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

На 100 г. почина доайенът на ансамбъл "Пирин"

Тони Маскръчка

Тони Маскръчка

6708
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Китан Йорданов отпразнува своя вековен юбилей на сцената на Ансамбъл „Пирин" през февруари 2026 г.
Китан Йорданов отпразнува своя вековен юбилей на сцената на Ансамбъл „Пирин" през февруари 2026 г.

На 100-годишна възраст почина Китан Йорданов – един от първите танцьори на Ансамбъл „Пирин", човек, оставил частица от живота и сърцето си в историята на ансамбъла и в българския танц.

През февруари т.г. той отпразнува своя вековен юбилей като отново стъпи на сцената на Ансамбъл „Пирин", редом до своята съпруга Юлия – неговата любов и спътница в живота и танца.

"Днес си спомняме за Китан с обич и признателност. За неговия талант, за годините, посветени на сцената, за следата, която остави в семейството на Ансамбъл „Пирин".

Някои хора си тръгват от сцената, но никога не напускат нейната история. Поклон пред паметта му!", написаха в социалните мрежи от Ансамбъла.

Поклонението ще се състои на 5 ноември, четвъртък, от 11:30 часа в църквата на Старите гробища в Благоевград. 

Китан Йорданов отпразнува своя вековен юбилей на сцената на Ансамбъл „Пирин" през февруари 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание