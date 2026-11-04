На 100 г. почина доайенът на ансамбъл "Пирин"

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На 100-годишна възраст почина Китан Йорданов – един от първите танцьори на Ансамбъл „Пирин", човек, оставил частица от живота и сърцето си в историята на ансамбъла и в българския танц.

През февруари т.г. той отпразнува своя вековен юбилей като отново стъпи на сцената на Ансамбъл „Пирин", редом до своята съпруга Юлия – неговата любов и спътница в живота и танца.

"Днес си спомняме за Китан с обич и признателност. За неговия талант, за годините, посветени на сцената, за следата, която остави в семейството на Ансамбъл „Пирин".

Някои хора си тръгват от сцената, но никога не напускат нейната история. Поклон пред паметта му!", написаха в социалните мрежи от Ансамбъла.

Поклонението ще се състои на 5 ноември, четвъртък, от 11:30 часа в църквата на Старите гробища в Благоевград.