Лисица ловува в центъра на София, уби пет кокошки във "Възраждане"

Лисица обикаля из центъра на София, като вече е убила пет кокошки в район "Възраждане". Тя е забелязана на няколко места - в парка около детската площадка и аквапарка, а преди дни и край паркинга на голям хипермаркет и банка в квартала Зона Б-5

Лисицата хитро опитва да се промъкне в намираща се наблизо къща, в чийто двор се отглеждат кокошки. Въпреки, че според действащата Наредба на Столичния общински съвет отглеждането на селскостопански животни и птици в централните градски зони е строго забранено.

Отворът, през който се опитвала да проникне, обаче бил запушен и тази вечер лисицата не успяла да си тръгне с плячка. Жената, която живее там, се оплака пред БНТ, че за два дни животното е убило пет от тях.

Хората от квартала споделят, че лисицата изглежда миролюбива и не се плаши от преминаващите наблизо хора.