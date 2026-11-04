Започва ремонтът на сградата на драмата в Монтана

KAMEЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Обновяването на драматичен театър „Драгомир Асенов" стартира през декември, съобщи кметът на Монтана Златко Живков. Реновирането се финансира по европейски проект за зелени решения за устойчиво развитие на Северозападния регион, изпълняван от общините Монтана и Враца по оперативна програма „Региона в развитие".

Сградата на театъра в Монтана е с малко над 7000 кв. метра разгъната площ, състои от четири надземни и един полувкопан сутерен. Построена е през 1978 год. и е с масивна стоманобетонна скелетна конструкция.

Основната голяма зала на театъра е с капацитет от 584 места. След ремонта те ще бъдат редуцирани до 496 за по-добра достъпност и комфорт. В сградата има още 4 камерни зали, включително за куклен театър, просторни фоайета, гримьорни, репетиционни, гардеробни, санитарни помещения, административни офиси и традиционен Английски двор.

По проекта ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност, които ще намалят използваната досега енергия с 80 на сто. Ще бъде обновена сценичната механизация, осветлението, електроакустиката, театралните столове и сценичните облекла. Проектът е на стойност 6 055 000 евро, като 4 878 000 е безвъзмездната европейска помощ. Останалите близо 1 200 000 евро ще бъдат осигурени от общината.

Изпълнител на обществената поръчка е сдружение ДЗЗД „Монтана Д.Т. 2026", представлявано от Михаил Гюлеметов – изпълнителен директор. Обединението е създадено между „ГБС-Благоевград" и „ГБС-Пловдив".

Срокът за изпълнение на проекта е до януари 2029 година.

„ Обновяването на сградите от културната инфраструктура в община Монтана е сред основните приоритети на управлението, заяви кметът Живков. След ремонтът на читалището, на младежкия дом и изграждането на нов младежки център, сградата на театъра е предизвикателство като най-голяма обществена сграда за култура и изкуство в региона. Тя е държавно собственост и трябваше стопанисването й да бъде предоставено на общината, за да имаме тази възможност. Разработихме съвместен проект с община Враца и сега ще започнем реконструкция, към която отдавна се стремим и с която ще осигурим модерна и съвременна среда за културни събития", каза още Живков.

„Имаме амбицията да завършим този основен ремонт много преди крайния срок, заяви представителят на обединението-изпълнител на обществената поръчка Михайл Гюлеметов. Най-вероятно това ще стане до края на 2027 година.