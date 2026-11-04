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Хванаха дилър, наел апартамент за депо с фалшива лична карта (Снимки)

Димитър Мартинов

Димитър Мартинов

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Дилър, наел апартамент за складиране на дрогата с фалшива лична карта, бе задържан при акция на СДВР
Дилър, наел апартамент за складиране на дрогата с фалшива лична карта, бе задържан при акция на СДВР

Дилър, наел апартамент за складиране на дрогата с фалшива лична карта, бе задържан при акция на СДВР. Той е бил арестуван вчера, съобщиха шефът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков и говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев. 

До разкриването на случая се стигнало след арест на друг дилър. Той бил хванат в столичния кв. "Младост" с малко количество марихуана. В дома му полицаите открили още от дрогата. Общото количество било 130 грама. Мъжът е криминално проявен, лежал е в затвора за дрога, а в момента е в изпитателния срок на условна присъда за разпространение на наркотици.

При разследването полицаите разбрали, че той зареждал от друг дилър. Мъжът бил наел апартамент под наем, който ползвал за депо. Взел го с фалшива лична карта. Тя била с номер на документ, бракуван през 2020 година. На личната карта единствено снимката на мъжа била истинска. Всички други данни били измислени.

В апартамента имало общо 4,3 кг марихуана и 130 грама хашиш. Мъжът ползвал парите от другата за ремонт на апартамент, който купил след продажба на друго жилище. Ще се проверява дали не го е взел с пари от наркотици.

Двамата мъже са обвинени за разпространение на дрога и могат да получат до 6 години затвор. Заради фалшивата липна карта дилърът с депото рискува и присъда от до 8 години, обясни Николаев.

Малко след като двамата били задържани, е арестуван и дилър на марихуана, който се движел с тротинетка. В нея имало тайник, в който той складирал дрогата.

За псоледния месец от Софийската градска прокуратура са дали на съд 37 дилъри, каза Николаев. По цени на правителството дрогата е оценена на над 1 млн. евро. 

Дилър, наел апартамент за складиране на дрогата с фалшива лична карта, бе задържан при акция на СДВР

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