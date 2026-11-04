ПБ отхвърли предложението държавата да осигурява майките за здраве

Управляващите от "Прогресивна България" не подкрепиха предложението държавата да поеме здравните осигуровки на майките по време на двете години майчинство. Промените бяха внесени от "Продължаваме промяната" и отхвърлени на първо четене в социалната комисия в НС.

Според вносителите текущите разпоредби принуждават работодателите да поемат разходи за хора, които не работят - тежест, която за микро, малкия и средния бизнес често е непосилна. Работодателите пък избягвали да наемат млади жени, защото разходът би бил голям. При 2 г. майчинство работодателите трябва да отделят 528 евро за осигуровки, а заедно с платения годишен отпуск разходите на работодателите средно стигат 5000 евро за служители, които в този период нямат никакъв принос към бизнеса, обясни вносителят Венко Сабрутев.

Ако държавата поеме здравните осигуровки през периодите на отпуск за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст, това ще облекчи и бизнеса, и ще осигури по-достъпна и по-сигурна среда за младите жени.

Очакваният ефект върху бюджета се измерва като 17 млн. лв. годишно, които обаче ще бъдат компенсирани от по-висока заетост, по-ниска сива икономика, и повече приходи от данъци и осигуровки, пресмятат от ПП.

Според МТСП и МФ това ще въведе неравнопоставеност при служителите, а и нямало финансова обосновка откъде ще дойдат парите.