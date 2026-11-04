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Йотова за световната титла на Насар: Титаничен

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Илияна Йотова
Илияна Йотова Снимка: 24 часа

Президентът Илияна Йотова поздрави Карлос Насар за четвъртата световна титла във вдигането на тежести с три световни рекорда в категория до 95 килограма. Йотова определи Карлос Насар като "титаничен".

"Благодарим ти, мило момче, за силата да побеждаваш в името на България и за волята, с която издигаш българския флаг на най-високото стъпало! За миговете, в които караш цяла България да се гордее и да бъде единна, а целият свят да се прекланя пред силата на българския дух", написа във Фейсбук държавният глава. 

Карлос Насар спечели четвърта световна титла във вдигането на тежести в Нинбо, Китай. Българинът спечели златото в категория до 95 килограма със световни рекорди в двубоя от 415 килограма, в изхвърлянето от 185 килограма и в изтласкването от 230 килограма.

Илияна Йотова

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