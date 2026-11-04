2 години и 6 месеца затвор за мъж, продавал метамфетамин и канабис в Монтана

Окръжен съд – Монтана одобри споразумение между Окръжна прокуратура – Монтана и защитата на подсъдимия М. И., с което му е наложено наказание от 2 години и 6 месеца лишаване от свобода за разпространение на високорискови наркотични вещества.

Делото е образувано по внесено от Окръжна прокуратура – Монтана споразумение за прекратяване на наказателното производство. Спрямо М. И. е повдигнато обвинение за това, че за периода от 19 май 2023 г. до 28.11.2023 г. в Монтана в условията на опасен рецидив и на продължавано престъпление, като извършил на повече от две, а именно на три деяния, разпространявал високорискови наркотични вещества – общо 19,14 гр метамфетамин и 65,47 гр канабис на обща стойност 1 344,17 евро, без надлежно разрешително и в нарушение на разпоредбите на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори (ЗКВНВП).

Пред съда 37-годишният М. И. – със средно образование, безработен осъждан, се призна за виновен и заяви, че доброволно е подписал постигнатото с Окръжна прокуратура – Монтана споразумение и поиска същото да бъде одобрено от съда.

След като се запозна със съдържанието на споразумението състав на Окръжен съд – Монтана одобри постигнатото между Окръжна прокуратура – Монтана и защитата на подсъдимия споразумение. Съдът призна М. И. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание от 2 година и 6 месеца „лишаване от свобода" при първоначален „строг" режим за разпространение високорискови наркотични вещества.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.