Вижте какво реши правителството днес

Решения на Министерския съвет от заседанието на 4 ноември 2026 г.

Изменя се правителственото решение за създаване на постоянно действаща междуведомствена работна група за целите на Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма

Министерският съвет прие Решение за изменение на РМС № 314 от 2019 г. за създаване на постоянно действаща междуведомствена работна група за целите на Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, изменено с РМС № 523 от 2019 г. и РМС № 811 от 2022 г. С приетото решение се увеличава броят на представителите на част от вече включените в състава на работната група институции, включват се допълнително представители на Комисията за регулиране на съобщенията и Главна дирекция „Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи, а на мястото на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се включват представители на Комисията за противодействие на корупцията и на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Увеличаването на броя на представителите на някои институции, както и включването на представители на нови институции в състава на Работната група по чл. 96, ал. 1 от ЗМИП, ще допринесе за оптимизиране на работата на групата във връзка с предстоящата актуализация на Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма и оценката на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в сектора на виртуалните активи и доставчиците на услуги с виртуални активи и оценката на рисковете от финансиране на тероризъм в сектора на организациите с нестопанска цел от 2023 г.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на КОНПИ

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ, Комисията) за 2026 г. във връзка със задължения по изпълнителни листове, натрупани вследствие на промяната на съдебната практика по приложението на Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество с постановеното Тълкувателно решение № 4/18.05.2023 г. по т. д. № 4/2021 г. на ОСГК на ВКС, което е задължително за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове, съгласно разпоредбата на чл. 130, ал. 2 от Закона за съдебната власт, както и практиката на ЕСПЧ.

Необходимо е да бъдат предоставени допълнителни разходи по бюджета на КОНПИ за 2026 г. в размер на 2 000,0 хил. евро.

Одобрена е позицията на България за заседание на Съвета ЕКОФИН във формат „Бюджет"

Министерският съвет одобри позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) във формат „Бюджет", което ще се проведе на 10 ноември 2026 г. в Брюксел, Белгия.

Съвет ЕКОФИН ще подготви позицията си за заседанието на Помирителния комитет, което ще се проведе по-късно същия ден, и ще даде мандат на Председателството за преговорите с Европейския парламент по проекта на бюджет на ЕС за 2027 година. Съветът на ЕС и ЕП ще водят разговори за постигане на споразумение по параметрите за следващата финансова година.

Позицията на България е, че бюджетът на ЕС за 2027 г. трябва да бъде едновременно амбициозен и реалистичен, за да може ефективно да отговори на големите политически и икономически предизвикателства, пред които е изправен Съюзът. Необходимо е да бъде осигурена възможност за реализиране на основните политически приоритети, като в същото време бюджетът следва да се основава на принципите на добро финансово управление. Той трябва да съответства на разпоредбите и бюджетните тавани, установени в Регламента за Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г., като същевременно се гарантира наличието на достатъчно средства за адекватна реакция при непредвидени обстоятелства.

За страната ни е от съществено значение общият бюджет да отразява действителните нужди на държавите членки и да осигури достатъчни ресурси за гарантиране на изпълнението на програмите от текущия програмен период 2021-2027 г., чието усвояване се очаква да се ускори.

Одобрена е позицията на страната ни за заседанията на Съвета ЕКОФИН и на Еврогрупата

Одобрена е позицията на страната ни за участие в заседанията на Еврогрупата и на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Срещите ще се проведат на 9 ноември 2026 г. в Брюксел.

На заседанието на Съвета ЕКОФИН министрите ще се стремят да постигнат съгласие по законодателния пакет за облагане на тютюневите изделия. Целта е да се модернизира и хармонизира системата за облагане с акциз, да се разшири обхватът по отношение на новите продукти, да се подобри функционирането на единния пазар и да се допринесе за постигане на целите за общественото здраве.

Министрите ще бъдат информирани за икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украйна. Сред другите теми от дневния ред са последните развития при прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост и преглед на постигнатото в процеса на опростяване и икономическите последствия от законодателството на ЕС.

Съветът ще одобри активирането на националната клауза за дерогация за Италия в рамките на Пакта за стабилност и растеж и Заключенията относно статистиката на ЕС - по тази тема България подкрепя опростяването на статистическите изисквания и намаляването на административната тежест чрез повторно използване на данни и прилагане на принципа „само веднъж" (once-only principle). Подкрепяме и отговорното използване на нови технологии и изкуствен интелект, при гарантиране на статистическата поверителност, сигурността и подходящия човешки контрол.

Еврогрупата в редовен формат ще бъде информирана за макроикономическото и фискално развитие в еврозоната и за напредъка по отношение на дигиталното евро и иновациите в системите за плащания на едро на централните банки.

По време на заседанието на Еврогрупата в приобщаващ формат министрите ще проведат дискусия за финансиране на отбранителните способности на ЕС

Одобрен е докладът с резултатите от редовното заседание на Съвета ЕКОФИН

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 9 октомври 2026 г. в Люксембург.

В рамките на заседанието Съветът постигна съгласие по основните елементи на преговорната си позиция относно Пакета за пазарна интеграция и надзор. Обменени бяха мнения за конкурентоспособността на банковия сектор въз основа на доклад на Европейската комисия от 17 юли т.г.

Съвет ЕКОФИН одобри преработения средносрочен фискално-структурен план на Чехия за периода 2027-2030 г. Постигнато беше съгласие за удължаване на срока на прилагане от страна на Гърция на националната клауза за дерогация за финансиране на отбраната съгласно фискалните правила на ЕС. Бяха одобрени Заключения относно финансирането на борбата с изменението на климата с оглед на Конференцията на ООН по изменението на климата (СОР31) през 2026 година.

Участниците в заседанието проведоха обсъдиха икономическото и финансовото въздействие на агресията на Русия срещу Украйна и направиха преглед на прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост, който вече е в заключителната си фаза.

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в заседанието на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), проведено на 24 септември 2026 г. в Брюксел. Делегацията беше ръководена от заместник-постоянния представител на Република България към Европейския съюз Петя Василева.

Министрите обсъдиха текущия преглед на насоките за контрол върху сливанията. Те оцениха положително актуализирането на насоките и подчертаха необходимостта от осигуряването на баланс между отвореността към широкомащабни сливания и гарантирането на ефективна конкуренция. Насоките следва да отчитат динамиката на пазара, да осигуряват по-добра предсказуемост и правна сигурност за бизнеса в ЕС.

Съветът проведе ориентационен дебат по предложението за Регламент относно Европейски акт за интегралните схеми 2.0. Делегациите приветстваха предложението и настояха за съгласуваност между суверенитет, конкурентоспособност и развитие на международното сътрудничество. Поставен бе акцент върху необходимостта от достатъчно финансови средства за постигане на целите на акта. Редица държави членки, сред които и България, се застъпиха за равнопоставен достъп до финансиране и географски баланс при разпределянето на ресурсите.

Правителството одобри коефициента по Закона за експортното застраховане за 2026 г.

Правителството одобри коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ) за 2026 г. в размер на 7,0749. С приемането на решението на Министерския съвет се одобрява застрахователният капацитет на „Българската агенция за експортно застраховане" ЕАД за 2026 г. за сключваните застрахователни и презастрахователни договори по реда на ЗЕЗ.

Коефициентът се определя в изпълнение на разпоредбите на ЗЕЗ и Наредбата за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 от ЗЕЗ, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2005 г.

Изменя се правителственото решение за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от ДАБ

Министерският съвет прие Решение за изменение на РМС № 642 от 4 август 2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, изменено и допълнено с Решения на МС № 242/2022, 96/2023, 67/2024 г, 78/2025 и 191/2026 г., във връзка с удължаване на срока на временната закрила на територията на Република България до 4 март 2028 г., с което се определя срок за пререгистрация на лицата, разселени от Украйна, с предоставена временна закрила, считано от 05.03.2027 г. Процесът по пререгистрация ще продължи до 30.04.2027 г.

Прието е решение във връзка с изпълнението на Плана за национално и регионално партньорство на България за периода 2028-2034 г.

Министерският съвет одобри проект на Решение на Министерския съвет за координация на подготовката и изпълнението на Плана за национално и регионално партньорство на Република България за периода 2028-2034 г. С приемането на Решението се поставя началото на подготовката за следващия програмен период на Европейския съюз, който обхваща времевия хоризонт 2028 - 2034 г.

Процесът ще се ръководи от заместник министър-председателя по управление на европейските средства, който ще отговаря за цялостната координация на подготовката и изпълнението на Плана за национално и регионално партньорство на Република България за периода 2028-2034 г. (ПНРП), както и за провеждане на преговорите със службите на Европейската комисия. В изпълнение на тези си функции той ще бъде подпомаган от дирекция „Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет.

По отношение на изпълнението на Плана се възлагат функции и на заместник министър-председателя и министър на финансите, който ще отговоря за подготовката на системите за управление, контрол и одит, както и за плащанията по Плана.

Настоящото решение е първата стъпка от мащабния процес по разработване на ПНРП, който ще позволи на страната ни да използва ефективно заделения за България ресурс от следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

Приет е Доклад за състоянието на защитата при бедствия

Министерският съвет прие Доклад за състоянието на защитата при бедствия и Доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през 2026 г.

Документите са изготвени и приети на редовно заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет (МС) за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия (Съвет). При изготвяне на докладите е използвана информация, свързана с дейността на Съвета, събраните данни за отчитането на напредъка по изпълнението на глобалните цели от Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015 - 2030, както и обобщена информация от предоставените доклади от областните управители за състоянието на защитата при бедствия и за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране.

Съветът за намаляване на риска и бедствията към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия е създаден на основание чл. 62, ал. 3 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). Той организира и осъществява дейността си в изпълнение на чл. 62, ал. 4 от ЗЗБ, както и в съответствие с Правилника за устройството и дейността му. Съветът е постоянно действащ орган на МС за осигуряване на координация и сътрудничество при провеждането на държавната политика в областта на защитата при бедствия, изпълнява функциите на национална платформа за намаляване на риска от бедствия в изпълнение на Рамката на действие от Хього 2005 - 2015 и Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015 - 2030

Одобрени са резултатите от участието на България в Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което се проведе на 19 октомври 2026 г. в Люксембург.

По време на заседанието министрите проведоха два дебата. По време на първата дискусия бъде обсъдено насърчаването на равенството и недискриминацията. Държавите членки обърнаха внимание на общото съгласие относно равенството като основно право, значението на борбата с дискриминацията за конкурентоспособността, устойчивостта на обществото и пазара на труда. Фокусът на втория обмен на мнения бе предстоящият законодателен акт на Европейската комисия за качествени работни места, чиято цел е да се гарантират правата на работниците в условията на технологичните, икономическите и обществените промени.

Съветът прие и Препоръка относно борбата с жилищното изключване и Заключения за равенството като двигател за икономически растеж и конкурентоспособност в ЕС

Кабинетът компенсира с над 1,1 млн. евро семейства, чиито деца не са приети в детски градини

Министерският съвет одобри 1 105 841 евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини. Средствата се предоставят за 1739 деца от четири общини - Столична, Пловдив, Варна, и Родопи.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за направените от родителите разходи в периода от 1 юли до 14 септември 2026 г. Средствата ще бъдат преведени по бюджетите на общините.

По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места

Прието е решение за развитие и надграждане на съществуващите функции на компетентния орган по инициативата GOVSATCOM

Министерският съвет прие Решение за развитие и надграждане на съществуващите функции на компетентния орган по инициативата GOVSATCOM във връзка с изпълнението на програмата IRIS в рамките на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация.

Определянето на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация да изпълнява и функциите на компетентен орган по сигурната свързаност в рамките на програмата IRIS ще допринесе за осигуряване на последователен и координиран национален подход при управлението и контрола на сигурността на правителствените сателитни комуникации, за оптимизиране на институционалното взаимодействие и пълноценно оползотворяване на наличния административен и експертен капацитет, както и за повишаване на готовността на Република България за ефективно участие в европейските инициативи в областта на сигурната свързаност.

Наред с това, мярката ще създаде предпоставки за по-ефективно управление на достьпа до съответните правителствени услуги, за своевременно идентифициране и координирано адресиране на рисковете и заплахите за сигурността, както и за укрепване на националния капацитет за защита на чувствителната комуникационна инфраструктура в съответствие с приложимите изисквания на Европейския съюз.

Община Гърмен получи държавен имот за изграждане на помпена станция

Министерският съвет прехвърли на община Гърмен правото на собственост върху поземлен имот - частна държавна собственост, намиращ се в землището на с. Осиково. Имотът е необходим за изграждане на хидротехническа инфраструктура - помпена станция. Тя е част от общински обект от първостепенно значение „Изграждане на помпена станция и външен водопровод до съществуващ водопровод „Група Рибново - I етап", местност „Железният мост", землище село Осиково, за водоснабдяване на селата Рибново и Осиково, община Гърмен".

Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката и Международната агенция по енергетика

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката на Република България и Международната агенция по енергетика (МАЕ). Документът има за цел да създаде рамка за сътрудничество между двете страни по проекти и дейности от взаимен интерес в областта на енергетиката.

Целта на Меморандума за разбирателство е да предостави обща рамка за сътрудничество между Министерство на енергетиката и Международната агенция по енергетика по проекти и дейности от взаимен интерес. Двете страни ще си сътрудничат в области от взаимен интерес, в т.ч. събиране на данни и моделиране, енергийни политики, енергийна ефективност, данни и статистика за енергийния пазар, информация за световните пазари на петрол и газ и др. Сътрудничеството в рамките на меморандума следва да бъде в рамките на съвместни проекти или програми, сътрудничество по съвместни публикации, анализ на политиките и препоръки, участие в регионални или международни събития, обучение и изграждане на капацитет, главно в областта на енергийната статистика и енергийната ефективност и др.

Сътрудничеството с Международната агенция по енергетика е в съответствие с усилията на България за по-тясно взаимодействие с организацията и подкрепя процеса на присъединяване на страната към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), което е ключов национален приоритет.

Документът влиза в сила от датата на подписването му от двата Участника или, ако не са подписали на една и съща дата, от последната дата на подписване от страна на някой от Участниците, и остава в сила за срок от 3 години. Меморандумът може да бъде подновен за втори период от 3 години с писмено съгласие между участниците.

Меморандумът няма правнообвързващ характер и не създава финансови ангажименти за страните

Одобрен е проект на Споразумение за стратегическо партньорство в областта на чистата енергия между Азербайджан, България, Грузия и Турция

Министерският съвет одобри проект на Споразумение за стратегическо партньорство в областта на чистата енергия между Азербайджан, България, Грузия и Турция. Документът надгражда Меморандума за разбирателство за сътрудничество в областта на преноса и търговията със зелена енергия, подписан от министрите на енергетиката на четирите държави на 4 април 2025 г., в Баку, Република Азербайджан.

Основната цел на споразумението е да задълбочи партньорството в областта на преноса и доставките на чиста енергия между четирите страни. Те ще си сътрудничат при определяне на технически и търговски условия, регулаторни правила и други организационни изисквания за осигуряване на безопасен, надежден и непрекъснат пренос на електроенергия, както и за подобряване на комуникациите и преноса на данни чрез оптични кабели за целите на енергийните услуги по проекта.

Страните ще определят оператори на преносни системи или държавни дружества, които да бъдат акционери в съвместно предприятие за разработване и изпълнение на проекти, съдействащи за изпълнение на поставените със Споразумението цели. Очаква се то да улесни и да съдейства за реализацията на инвестиции в развитието на съществуващата преносна инфраструктура на участващите държави.

Споразумението ще бъде сключено за пет години, с възможност за автоматично удължаване за последователни едногодишни срокове, ако никоя от страните не се оттегли от него. Очаква се то да бъде подписано в рамките на предстоящата 31-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата - UNFCCC (СОР - 31), която ще се проведе от 9 до 20 ноември 2026 г. в Анталия, Турция

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството

на транспорта и съобщенията

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2026 г. в размер на 46 млн. евро за „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.

Средствата са предназначени за компенсиране на разходите за превоз на пътници по договора за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България.

По този начин ще се подпомогне изпълнението на обществения ангажимент за осигуряване на достъпни железопътни превози за гражданите, включително за ученици, студенти, пенсионери и други групи пътници.

Правителството отпуска допълнителни средства за осигуряване на текущото поддържане и експлоатация на жп инфраструктурата

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията. Средствата, в размер на 66,4 млн. евро, ще бъдат отпуснати на НК „Железопътна инфраструктура" за осигуряване на текущото поддържане и експлоатация на жп инфраструктурата.

Това ще гарантира изпълнението на законово възложените функции на НКЖИ и ще осигури непрекъснатото, надеждно и безопасно функциониране на железопътна инфраструктура в Република България

Правителството одобри участието на България в международното изложение за хранително-вкусова промишленост, земеделие и градинарство

„Зелена седмица 2027"

Министерският съвет прие решение за одобряване на участието на Република България с национален щанд на международното изложение за хранително-вкусова промишленост, земеделие и градинарство „Зелена седмица 2027", което ще се проведе в периода 15 - 24 януари 2027 г. в гр. Берлин, Федерална република Германия.

Участието на страната ни във форума е отлична възможност за представяне и популяризиране на широк спектър от български земеделски продукти, храни и напитки пред посетители от над 50 държави. Събитието е най-голямото в света международно изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост.

През 2026 г. международното изложение „Зелена седмица" привлече 1 600 изложители от над 50 страни и бе посетено от около 350 000 души. Две хиляди представители на медиите отразяваха ежедневно събитието

България ще вземе участие в Международното изложение за вино

„Провайн 2027"

Министерският съвет прие Решение за одобряване на участието на Република България с национален щанд на Международното изложение за вино и спиртни напитки „Провайн", което ще се проведе от 7 до 9 март 2027 г. в гр. Дюселдорф, Федерална република Германия. Международното изложение за вино „Провайн" е водещо в света международно изложение за вино и спиртни напитки и е изцяло бизнес ориентирано.

През 2026 г. около 3 400 участници от 63 държави са били изложители на световния форум, като своите продукти са представили производители от най-големите винарски региони в света - Италия, Франция, Германия, Испания, Австрия, Португалия, както и много отвъдморски страни.

Изложение от подобен мащаб дава шанс на родните винопроизводители да поддържат и създават нови бизнес контакти. Участието на България в изложението е естествено продължение на националните представяния от 2024 г., 2025 г. и 2026 г., когато българските производители на вина промотираха успешно своята продукция.

Разходите по подготовката и участието на Република България са за сметка на бюджета на Министерството на земеделието и храните, с изключение на тези, които ще бъдат обезпечени от Държавна помощ „Помощ за участие в изложения".

МС прие промени в концесионния договор за добив на

минерална вода в находище „Банкя"

Министерският съвет прие решение, с което удължава с две години и половина срока за изграждане на нов сондаж - публична държавна собственост, разкриващ минерална вода от находище „Банкя" в рамките на предоставената концесия за добив на минерална вода от находището.

Новото водовземно съоръжение се изгражда от „Кока-Кола ХБК България" ЕАД - концесионер по Договора от 29 януари 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на част от минералната вода - изключителна държавна собственост, от находище „Банкя", район Банкя, Столична община. Предвижда се концесионерът да извърши и хидрогеоложко проучване в находището.

Одобрени са резултатите от българското участие в

заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

Правителството одобри доклада за резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 12 октомври 2026 г. в Люксембург.

Заседанието започна с дебат по законодателния пакет за ревизия на Европейската система за търговия с емисии (ЕСТЕ). България подчерта, че солидарността, енергийната сигурност и индустриалната конкурентоспособност трябва да бъдат в основата на ревизията на ЕСТЕ. Изразена бе подкрепа за запазването на безплатното разпределение на квоти за възможно най-дълъг период, както и за гарантиране на справедлив достъп на държавите членки до механизмите за финансиране на индустриалната декарбонизация.

Министрите приеха заключения, изразяващи основните елементи на преговорната позиция на ЕС за 31-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която ще се проведе през ноември тази година в Анталия.

В рамките на заседанието бяха приети и заключения на Съвета на ЕС относно позицията на Съюза за срещите по Рамковата конвенция за биологично разнообразие на ООН в Ереван, Армения. Документът представя дългосрочната визия на Съюза за устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието.

Министерският съвет одобри 46 343 евро за спортни дейности в училищата по изкуствата и училищата по културата

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2026 г. в размер на 46 343 евро за изплащане на средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на децата и учениците в държавните училища по изкуствата и училищата по културата.

Финансирането се предоставя по реда на Постановление № 46 на Министерския съвет от 19 март 2020 г., с което се определят минималните диференцирани размери на средствата за физическа активност и спорт на децата и учащите в институциите от системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища.

Средствата са насочени към подпомагане на дейностите, свързани с подготовката и участието на децата и учениците в дневна форма на обучение в учебната и спортно­ състезателната дейност. Те ще допринесат за оптимизиране на двигателния режим, подобряване на условията за спорт и осигуряване на необходимото материално-техническо оборудване.

Финансирането се определя въз основа на броя на децата и учениците и установените минимални диференцирани размери. Разпределението е съобразено с изготвените от училищата проекти, които предвиждат закупуване на спортно оборудване и реализиране на дейности до края на 2026 г.

С предоставянето на средствата се подкрепя изпълнението на политиките в областта на ученическия спорт, насочени към изграждане на устойчиви нагласи и мотивация за системни занимания с физически упражнения и спорт.

Необходимите средства са предвидени по централния бюджет за 2026 г. и са в рамките на разчетените за тази дейност средства

Министерският съвет създаде Национален комитет за отбелязване на 190 години от рождението на Васил Левски, 180 години от рождението на Христо Ботев и 150 години от Освобождението на България

Министерският съвет прие Решение за създаване на Национален комитет за подготовката и отбелязването на три значими за българската история и национална памет годишнини - 190 години от рождението на Васил Левски - през 2027 г., 180 години от рождението на Христо Ботев - през 2028 г. и 150 години от Освобождението на България - през 2028 г.

Предстоящите годишнини са сред най-значимите събития в националния календар и предоставят възможност за достойно почитане на делото на две от най-ярките личности в българската история, както и за отбелязване на 150 години от възстановяването на българската държавност.

Националният комитет ще координира подготовката и реализирането на инициативите, посветени на трите годишнини, като изготви и предложи единна национална програма за периода 2027-2028 г. Програмата ще обедини честванията при запазване на тяхната историческа и тематична специфика и ще включва културни, образователни, научни и обществени прояви на национално и местно ниво.

Координацията на дейностите е възложена на Министерството на културата, което ще работи в партньорство с държавни институции, общини, научни и културни организации, образователни институции, обществени медии и представители на гражданския сектор.

Целта е отбелязването на годишнините да надхвърли рамките на традиционните възпоменателни прояви и да се превърне в дългосрочна национална инициатива, насочена към съхраняване на историческата памет, утвърждаване на националните ценности и популяризиране на българското културно и историческо наследство, особено сред младите хора.

Създаването на Националния комитет е важна стъпка към подготовката на мащабна програма от събития и инициативи, които ще отдадат заслужена почит на делото на Васил Левски и Христо Ботев и ще отбележат по достоен начин 150-годишнината от Освобождението на България

Правителството одобри състава на българската делегация за участие в Конференцията по климата в Анталия

Правителството одобри състава на българската делегация за участие в 31-вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която ще се проведе от 9 до 20 ноември 2026 г. в Анталия, Република Турция. Премиерът на Република България Румен Радев ще ръководи делегацията за участие в конференцията.

Очаква се страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата да постигнат напредък по редица въпроси, свързани с финансирането на дейности в областта на изменението на климата в развиващите се държави, пазарните механизми за сътрудничество и докладването на поетите ангажименти в областта на климатичните изменения.

След откриването на конференцията, държавните глави ще участват в Срещата на държавните ръководители на 11 и 12 ноември 2026 г. На нея се очаква, основните участници в международните преговори да обсъдят постигнатия напредък и предизвикателствата пред глобалната политика по климата.

По време на конференцията, България ще бъде представена и чрез свой национален павилион, в който ще се проведе програма от събития за националните политики и постижения в областта климатичната устойчивост, енергийната сигурност, трансграничното сътрудничество и интегрираното управление на водите. Павилионът ще бъде платформа за представяне на българския опит и диалог с международни партньори.

Правителството одобри допълнителни 200 000 евро за възнагражденията на музикалните състави на БНР

Правителството одобри допълнителен трансфер от 200 000 евро за Българското национално радио (БНР), за увеличение на възнагражденията на музикалните му състави, считано от 1 октомври 2026 г. С решението се създават условия за повишаване на средните брутни месечни възнаграждения на 190 музиканти с 23%.

Предложението е внесено от министъра на културата Евтим Милошев в рамките на усилията за подкрепа на българските творци и за съхраняване на професионалния потенциал на музикалните състави на общественото радио. По-рано през годината министър Милошев и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев проведоха поредица работни срещи за устойчивото развитие на професионалните музикални състави към обществената медия.

Музикалните състави на БНР имат значим принос към българския музикален живот със своята концертна и звукозаписна дейност. Техните изпълнения и студийни записи са част от културното наследство на страната и осигуряват възможност за съхраняване и популяризиране на постиженията на българската и световната музикална култура пред широка публика у нас и в чужбина.

Адекватното заплащане е ключово условие за задържането на висококвалифицирани музиканти, привличането на нови професионалисти и поддържането на високо художествено равнище. Предвиденото увеличение ще подпомогне кадровото обезпечаване на съставите, ще повиши мотивацията на музикантите и ще създаде по-устойчиви условия за изпълнение на обществената мисия на БНР.

Средствата в размер на 200 000 евро ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2026 г.

Надгражда се Националната система за киберсигурност

Министерският съвет прие решение, с което бяха определени администрациите, които да бъдат включени в Националната система за киберсигурност, изграждана от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация.

С решението се гарантира реалното внедряване и използване на придобитите по проект „Повишаване на националните способности за координация и реагиране при инциденти, свързани с киберсигурността" технологични средства. Това ще допринесе за надграждане на Националната система за киберсигурност и за създаване на единен подход за интегриране на административните структури в изградения технологичен и организационен модел. Ще се повишат също способностите за превенция, откриване и реагиране при киберинциденти, ще се подобри обмена на информация и координацията между администрациите и националните и секторните екипи за реагиране, както и ще се намалят различията в нивото на киберзащита.

С решението се допринася за повишаване на устойчивостта и непрекъсваемостта на електронните административни услуги, за по-добро управление на риска и за по-ефективно използване на направените публични инвестиции в Националната система за киберсигурност.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МОСВ

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2026 г. Средствата са в размер на 1 482 998 евро и са за извършване на плащания на присъдени суми по влезли в сила окончателни съдебни решения - Решение №10891 от 28.03.2025 г., Решение №3583 от 28.01.2026 г. по административно дело №5805/2018 г. по описа на Административен съд София-град и Решение №6303 от 09.06.2026 г. по административно дело №3260/2026 г. по описа на Върховен административен съд

Одобрен е проектът на Закон за изменение и допълнение на

Закона за местните данъци и такси

Актуализиране на данъчните оценки на недвижимите имоти в три поредни години предвиждат изменения в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), които бяха приети от Министерския съвет днес.

През 2027 г. актуализацията ще бъде с 30 на сто, а през 2028 и 2029 г. - с по 35 процента. Ще бъдат обхванати сградите, земите, подобренията и земеделските земи.

Във връзка с получено становище от страна на Европейската комисия се отменят текстове, свързани с облагане с патентен данък на доходите на юридическите лица от дейност като заведения за хранене и развлечения, тъй като мярката е определена като държавна помощ.

Измененията в ЗМДТ са насочени към осъвременяване и прецизиране на действащата нормативна уредба, повишаване на ефективността на местното имуществено облагане, укрепване на собствените приходи на общините и създаване на предпоставки за по-голяма финансова самостоятелност на местното самоуправление. Въвеждат се и правила, произтичащи от документи на Европейския съюз и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

С цел да се отразят ефектите от инфлацията и за да се засили превенцията, се осъвременява и размерът на глобите и имуществените санкции в административно наказателните разпоредби

До 200 евро ваучери за храна ще могат да дават работодателите

Работодателите ще могат да осигуряват на работниците и служителите си до 200 евро месечно ваучери за храна. Досега максималната стойност на ваучерите за 1 човек беше 102,26 евро (равностойност на 200 лева). Сумата над 102,26 евро ще се облага с окончателен данък, но ставката ще е 7 на сто. Това предвиждат промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които правителството прие на заседанието си днес.

Законопроектът въвежда още ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект или за високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура, с което дружествата могат да приложат двойния размер на годишната данъчна амортизационна норма за посочените активи, но не повече от 100 на сто.

От 700 лева на 1000 евро се вдига стойностният праг за данъчни дълготрайни материални и нематериални активи. Двойно - от 5 на 10 години, се увеличава срокът, в който данъчните загуби могат да се погасяват, като се въвежда ограничение до 70 на сто от положителния данъчен финансов резултат. Актуализира се и режимът на облагане на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване с оглед по-справедливо и последователно данъчно третиране на личното потребление, предоставено чрез предприятието.

С проекта се предвижда през 2027 г. да бъде обложена с 33 % свръхпечалбата в някои икономически сектори - банки, застрахователни дружества, търговия с храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. не по-малко от 5 млн. евро, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити. 30% от данъка ще може да бъде преотстъпват за конкретни цели - напр. инвестиции или формиране на резерви. Текстовете в проектозакона не променят режима на корпоративното подоходно облагане и марката не засяга облагането на стандартната печалба.

Урежда се също редът за деклариране на корпоративния данък за последния данъчен период в случаите на преобразуване чрез прехвърляне на имуществото върху едноличен търговец, уточнява се изрично срокът за деклариране на корпоративния данък за последния данъчен период в случаите, когато датата на преобразуването е преди изтичането на срока за подаване на годишната данъчна декларация за предходната година и същата не е подадена. Предлагат се мерки, свързани с уточняване на лицата, задължени да декларират и внасят данък при източника за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове и за доходи на чуждестранни лица, данък върху разходите и алтернативен данък в случаите на преобразуване на дружества, както и на срока за това.

Актуализирани са санкциите в административно-наказателните разпоредби на закона, така че да отговарят на настъпилите социално икономически промени през последните години.

По-високи данъчни облекчения за деца предвиждат промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Правителството предлага ново данъчно облекчение за детско развитие и по-висок размер на съществуващите данъчни облекчения за деца. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица бе приет на заседание на Министерския съвет днес.

Новото облекчение за развитие е 2000 евро на дете, като средствата ще покриват разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Размерите на съществуващите и досега данъчни облекчения се вдигат значително - 5 000 евро за едно дете, 10 000 евро - за две деца, 15 000 евро - за три и повече деца. За дете с увреждания облекчението ще е 12 000 евро. Запазва се възможността те да се ползват авансово през данъчната година, като така се увеличава разполагаемият доход на семействата.

Уреждат се редът, лицата и сроковете за деклариране на дължимите данъци и предоставяне на информация за изплатени доходи при преобразуване на предприятия, включително за целите на автоматичния обмен на информация. Така ще има по-голяма яснота и правна сигурност при изпълнението на тези задължения в случаите на преобразуване.

Предвижда се и на интернет страницата на Националната агенция за приходите да се публикува формата, подавана от пенсионноосигурителните и застрахователните дружества за целите на автоматичния обмен на информация с държавите членки на Европейския съюз. Досега тя се обнародваше в „Държавен вестник". В проекта се актуализират размерите на глобите и имуществените санкции, предвидени в закона, тъй като част от тях не са променяни от 2007 г. Целта е административните наказания да имат превантивен и възпиращ характер и да насърчават доброволното спазване на данъчното законодателство

Одобрени са промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Леките автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене равна или по-голяма от 250 KW (340 к. с.) да се облагат с акциз, в размер определен в зависимост от конкретната мощността на двигателя. Това предвиждат част от промените в Закона за акциза и данъчните складове (ЗАДС), одобрени от Министерския съвет. Стъпките на акцизната ставка са четири и са както следва:

1. За автомобили с мощност на двигателя от 250 kW до 300 kW - 500 евро;

2. За автомобили с мощност на двигателя от 301 kW до 350 kW - 1500 евро;

3. За автомобили с мощност на двигателя от 351 kW до 500 kW - 3000 евро;

4. За автомобили с мощност на двигателя над 500 kW - 6000 евро.

Предлаганата мярка е мотивирана от необходимостта от допълнителни бюджетни приходи и няма да се прилага за изцяло електрическите превозни средства и специализираните автомобили със служебно предназначение (линейки, противопожарни автомобили и автомобилите със специален режим на движение). При определяне на данъчната основа за облагане с акциз на хибридните електрически превозни средства, ще се взема предвид само максималната полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, равна на или по-голяма от 250 kW, посочена в ЕО сертификата за съответствие или друг приложим официален документ.

Предлагат се и изменения, свързани с движението, съхранението и използването на енергийните продукти, електрическата енергия и други акцизни стоки. Целта е да се отстранят съществуващи неясноти и да се създаде нормативна уредба, която да позволява ефективен контрол, без да се създават допълнителни административни тежести за добросъвестните икономически оператори.

Създаден е ред по отношение на реализацията в търговската мрежа на акцизни стоки, облепени с бандерол, действащ до датата на въвеждане на нов образец на бандерол, чрез определяне на законово регламентиран краен срок за реализация на акцизните стоки (тютюневи изделия и алкохолни напитки).

Предложени са и мерки за повишаване на ефективността на митническия контрол и ограничаване на възможностите за отклоняване от облагане с акциз, както и актуализиране на размера на глобите и имуществените санкции свързани с нарушения на акцизното законодателство.

Промени в Закона за счетоводството намаляват значително

административната тежест за бизнеса

Само предприятия, които имат едновременно нетни приходи от продажби от 450 млн. евро и средна численост на персонала 1 000 души за отчетния период ще са задължени за изготвят отчети за устойчивостта. Това предвиждат промени в Закона за счетоводството, одобрени от Министерския съвет.

В момента отчети за устойчивостта задължително изготвят предприятия, които са с нетни приходи от продажби над 50 млн. евро и 500 души персонал. У нас това са около 650 големи предприятия. С вдигането на прага ще останат около 40. И през 2026 г. предприятията, които не покриват заложените по-високи критерии, няма да подават отчети за устойчивостта. Основната цел е да се намали административната тежест за бизнеса и да се приведе националното законодателство в съответствие с европейското.

С промените се коригира дефиницията за „нетни приходи от продажби" за предприятията от трети държави във връзка с отчитането на устойчивостта. Въвежда се законово определение за „средна численост на персонала за отчетния период" за счетоводни цели. Удължава се срокът за приемането на Национален счетоводен стандарт за счетоводно отчитане на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на фондовете за извършване на плащания по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Актуализирани са и са посочени в евро всички стойности, установени в закона. С цел запазване на превантивната и наказателна функция, със законопроекта се актуализират стойностите на глобите и имуществените санкции.

Одобрени са промени в Закона за данък върху добавената стойност

Поетапно увеличение на прага за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) - до 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г., предвиждат част от промените в закона, одобрени от Министерския съвет. Измененията са обосновани от инфлационните процеси, нивата на икономически растеж и текущата икономическа реалност. Чрез въвеждането на ясен тригодишен график за нарастване на прага се осигурява предвидимост за бизнеса и възможност за дългосрочно планиране на дейността. Запазва се възможността малките предприятия, чийто оборот не надвишава прага, и занапред да имат възможност да упражняват правото си да прилагат общия режим за ДДС.

Сегашният праг, въведен на 1 април 2025 г., беше намален с цел облекчаване на бизнеса, но предвид кумулативната инфлация и нарастването на оборотите на малките и средни предприятия, той бързо изчерпи своя позитивен ефект. Съгласно общото европейско законодателство, всяка държава сама определя своя праг за регистрация по ДДС спрямо специфичните особености на икономиката и оценен ефект върху административната тежест, разходите на икономическите оператори и приходната администрация, бюджетните приходи и др.

Новият праг дава възможност на приходната администрация да насочи повече ресурси за предотвратяване и борба с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, както и за подобряване на качеството на услугите за данъкоплатци и ефективността на събирането на ДДС от големите стопански субекти.

Други основни промени в проекта са свързани с въвеждането на задължително електронно фактуриране и отчитане в реално време за местни доставки от 2028 година. В хода на обществените консултации първоначалният централизиран модел бе заменен с децентрализиран модел на оперативна съвместимост. Промяната е във връзка с уеднаквяване на изискванията с европейската рамка ViDA („ДДС в цифровата ера"), съгласно които от 1 юли 2030 г. държавите членки трябва да въвеждат в националната законодателство задължително електронно фактуриране за трансгранични доставки. Установяват се и правила за задължително издаване на структурирани електронни фактури за местни доставки и авансови плащания между фирми, организации и държавни органи, установени в страната.

Въвежда се задължителна регистрация по ЗДДС преди първата доставка за данъчно задължени лица, извършващи продажби на нови сгради и урегулирани поземлени имоти (УПИ). Целта на тази промяна е елиминиране на сивия сектор при бързи разпоредителни сделки със земя и сгради, извършвани в кратък период непосредствено преди регистрацията на лицата по общия ред. Мерките са насочени изцяло към ефективна борба с данъчните измами и ограничаване на възможностите за укриване на ДДС при прехвърляне на недвижими имоти, включително - нови сгради, части от тях, прилежащи терени и урегулирани поземлени имоти.

С промените в Закона за ДДС ще се постигне модернизация на данъчната система, намаляване на административната тежест, борба с данъчните измами и хармонизиране на българското законодателство с европейското право

Одобрено е изменение на Закона за независимия финансов одит и

изразяването на сигурност по устойчивостта

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

Предлаганите изменения са насочени към по-голяма яснота и съгласуваност на националната нормативна уредба с променената европейска рамка, като се гарантират надеждността на информацията за устойчивостта и ефективният публичен надзор.

Прецизират се изискванията към одиторите по устойчивостта и приложимите стандарти, като се въвежда реалистична рамка за одитите, което ще доведе до административно и финансово облекчаване на предприятията.

Министерският съвет одобри промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

С предлаганите промени се актуализират предвидените прагове на програмите и проектите за инвестиционни разходи за придобиване на отбранителна техника в случаите, когато тяхното одобрение е в правомощията на министъра на отбраната, Министерския съвет и Народното събрание. Актуализират се и глобите, предвидени в административно- наказателните разпоредби на закона. Прецизира се и процедурата по възлагане на договори по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността.

Въвежда се правна уредба и се синхронизират статутът и правомощията на съвещателните органи и длъжностните лица в системата на Министерството на отбраната.

Прецизират се съществуващи разпоредби, процедури и политики, относими към военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, курсантите, колежаните, резервистите, запасните, ветераните, военноинвалидите и освободените от военна служба.

Измененията предвиждат нови възможности за преназначаване на военнослужещите в интерес на службата и в съответствие с придобитата от тях квалификация, регулиране на кариерния модел за развитие на сержантския състав, прецизиране на статута на курсантите и колежаните, както и въвеждане на правила за носенето на униформено облекло и отличителни знаци от ветерани, военноинвалиди и освободени от военна служба и др.

Въвежда се компенсиране с намалено служебно време при изпълнение на служебни задължения от военнослужещите над нормалната продължителност, като се определят ясни условия за ползване на компенсациите и почивките.

Създава се и възможност за последваща служба в запаса, като се синхронизира пределната възраст за военна служба по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България с пределната възраст за служба в запаса и пределната възраст за водене на военен отчет на резервистите и запасните по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

Правителството одобри промени в бюджета на МРРБ във връзка с увеличаване капитала на „Национален център за териториално развитие" ЕАД

Капиталът на „Национален център за териториално развитие" ЕАД, гр. София, се увеличава с парична вноска от държавата в размер на 2 млн. евро. За целта правителството одобри промени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за тази година.

Средствата са необходими за високоефективни технически средства за изпълнение на дейности в областта на устройственото планиране, архитектурното и инженерното проектиране, както и за привличане на висококвалифицирани кадри, повишаване на ефективността и разширяване на проектантския капацитет, обновяване на сградния фонд и премахване на рискови за здравето сградни материали.

В приетата от Министерския съвет Програма за управление на Република България 2026 г. - 2030 г. е предвидено „Национален център за териториално развитие" ЕАД да работи по изпълнението на ключови за страната обекти и съоръжения, като: Проектиране на автомагистрали и ключови пътни съоръжения от националната пътна мрежа; Проектиране на довеждащи водопроводи, язовири и хидротехнически съоръжения за гарантиране на националната водна сигурност; Изработване на общи устройствени планове на общини и цели региони; Актуализация на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и регионални стратегически документи; Поддържане и управление на Морския пространствен план и географските информационни системи за пространствено планиране.

Развитието на дружеството е пряко свързано с възможността да разполага със съвременна материална база, подходящи условия за работа, както и качествен инженерен и архитектурен състав.