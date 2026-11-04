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Ангел Стоев напуска поста на координатор на "Прогресивна България" за Пловдив

Ваня Драганова

Ваня Драганова

[email protected]

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Ангел Стоев
Ангел Стоев

Посочил е лични причини, остава в партията

Бившият областен управител Ангел Стоев е подал заявление, че напуска поста координатор на "Прогресивна България" за Пловдив. "Посочих лични причини, а те не се коментират", заяви той за "24 часа". Стоев остава член на партията.

Той беше областен управител в служебните правителства, назначени от Румен Радев. "Успяхме да овладеем ситуацията с големите наводнения в Карловско и големите пожари и смятам, че съм се представител достойно. Аз съм единственият човек от Пловдив в инициативния комитет за създаването на "Прогресивна България" и един от 620-те души, които бяхме във Велико Търново за учредяването на партията", каза още Ангел Стоев. И изброи успехите си начело на местната структура - 7 депутатски мандата на изборите на 19 април, обръщане на резултата между двата тура на президентските избори, учредените структури в шестте района на Пловдив и създаването на експертен съвет, който да разработва политики по важните за града проблеми.

Нов координатор ще бъде назначен от Изпълнителния съвет на "Прогресивна България". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ангел Стоев

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