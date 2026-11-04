Отмениха бедственото положение в Шабла, почистват се наноси и натрупана кал

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В община Шабла е отменено бедственото положение, почистват се наноси и натрупана кал.

Неблагоприятните метеорологични условия със силен вятър и обилен дъжд през последните два дни предизвикаха аварии по електроразпределителната мрежа в района на Шабла. Екипите на ЕРП Север работиха активно на терен, за да установят и отстранят възникналите повреди и да възстановят електрозахранването на засегнатите клиенти.

Едно от основните предизвикателства беше локализирането на повреда в труднодостъпен участък. За целта служителите от Разпределителен обслужващ център в Добрич и Силистра използваха дрон, с който успяха да обследват района и да установят точното място на повредата.

При проверката беше установен повреден вентилен отвод – защитно съоръжение, което предпазва електрическото оборудване от пренапрежения, а повредата му е предизвикана от неблагоприятните атмосферни условия.

Към 8 ч. в сряда без електрозахранване бяха пет населени места с общо около 1800 клиенти. Електрозахранването във всички населени места е възстановено.

Кметът на община Шабла Мариян Жечев отмени бедственото положение, което беше въведено във вторник в 16 часа. Обстановката на територията на общината вече е напълно нормална. Няма валежи, а нивата на деретата са спаднали значително, посочи кметът.

Започнало е почиствването от наноси и кал, където е необходимо, както и описването на нанесени щети. Екипи на общината извършват обходи и дейности по отводняване.. Общинското предприятие и доброволци почистват улиците. Няма наводнени жилищни сгради.