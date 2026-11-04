Рецидивист влиза в затвора за 5 г., трима получиха условни присъди за грабеж на каса и бижута

Състав на Окръжния съд в Добрич одобри споразумение, по силата на което четирима подсъдими получават наказания за извършен в съучастие грабеж.

Съгласно споразумението, подсъдимите се признават за виновни в това, че на 12 октомври 2023 г., от апартамент в град Силистра, в условията на съучастие – двама от тях като извършители и двама като помагачи, чрез употреба на сила и заплахи, отнели чужди движими вещи от владението на двама души с намерението противозаконно да ги присвоят, като общата стойност на отнетите вещи е в големи размери – 94 152,50 лева.

От дома на пострадалите била отнета метална каса, ведно с намиращите се в нея пари в брой, златни накити, античен сребърен джобен часовник и други вещи. При извършване на деянието била употребена сила - нанасяне на удари с крак в тялото на едното от пострадалите лица и заплахи за използване на нож.

На единия от подсъдимите - на 33 г., за когото деянието се явява извършено в условията на опасен рецидив, е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 5 години, което да търпи при първоначален строг режим. Другите трима подсъдими получават наказания от по 3 години лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с 5 години изпитателен срок. Четиримата са осъдени да заплатят солидарно сторените по делото разноски в общ размер на 13 180,46 евро.

Делото в Окръжния съд бе образувано по обвинителен акт срещу подсъдимите. Постигнатото споразумение между страните бе внесено за разглеждане в хода на съдебното следствие. Подсъдимите заявиха пред съда, че са подписали доброволно споразумението, съгласни са с неговите условия и се отказват от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Споразумението е сключено и със съгласието на пострадалите лица. В съда са представени доказателства, че причинените им имуществени вреди са възстановени.

Одобреното от съда споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

Делото бе възложено за разглеждане на Окръжен съд – Добрич, с определение на ВКС, след като всички съдии от Окръжен съд – Силистра, са депозирали самоотводи.