Кабинетът дава 200 хил. евро за увеличение на заплатите на музикалните състави на БНР

Правителството одобри на редовно заседание допълнителен трансфер от 200 000 евро за Българското национално радио (БНР), за увеличение на възнагражденията на музикалните му състави, считано от 1 октомври 2026 г., съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

С решението се създават условия за повишаване на средните брутни месечни възнаграждения на 190 музиканти с 23%.

Предложението е внесено от министъра на културата Евтим Милошев в рамките на усилията за подкрепа на българските творци и за съхраняване на професионалния потенциал на музикалните състави на общественото радио. По-рано през годината министър Милошев и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев проведоха поредица работни срещи за устойчивото развитие на професионалните музикални състави към обществената медия.

Музикалните състави на БНР имат значим принос към българския музикален живот със своята концертна и звукозаписна дейност. Техните изпълнения и студийни записи са част от културното наследство на страната и осигуряват възможност за съхраняване и популяризиране на постиженията на българската и световната музикална култура пред широка публика у нас и в чужбина, се отбелязва в съобщението.

Адекватното заплащане е ключово условие за задържането на висококвалифицирани музиканти, привличането на нови професионалисти и поддържането на високо художествено равнище. Предвиденото увеличение ще подпомогне кадровото обезпечаване на съставите, ще повиши мотивацията на музикантите и ще създаде по-устойчиви условия за изпълнение на обществената мисия на БНР, се посочва още в него..

Поискахме увеличение на основните възнаграждения с 20%, тъй като средната брутна заплата в БНР от 1227 евро е значително под средната за София, която е 1915 евро, каза през юли директорът на БНР Милен Митев на заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание, на което беше обсъден проектобюджетът за 2026 година. За последния музикален сезон от септември до юли са реализирани 1355 минути записи и 1500 минути концерти.

Музиканти от Симфоничния оркестър на БНР обявиха готовност за протести заради ниските си възнаграждения през юни 2025 година. През март тази година музикалните състави на БНР спряха концертната си дейност в знак на протест срещу ниските заплати.

Вижте какво още реши правителството днес тук.