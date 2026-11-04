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Русе избира "Спортист на годината" на 14 януари

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Плакатът за "Спортист на годината" в Русе. Снимка: Община Русе
Плакатът за "Спортист на годината" в Русе. Снимка: Община Русе

Започна приемът на номинации за тазгодишната анкета „Спортист на годината". Събитието се организира от Община Русе и вестник „Утро" и ще се проведе на 14 януари /четвъртък/. Номинациите традиционно се предлагат от спортните клубове, като след това представителите на медиите гласуват за своите Топ 10.

Отличените спортисти за 2026 г. ще бъдат определени в четири категории, като крайният срок за депозиране на предложенията е 12 ноември. Клубовете следва да изпратят имената на заслужилите според тях състезатели заедно с постигнатите от тях резултати през годината на имейл [email protected].

По време на тържествената церемония ще бъдат връчени отличията в категориите „Спортист на годината", „Отбор на годината", „Треньор на годината" и „Спортист в приложните спортове". При гласуването за състезателите ще се вземат предвид постиженията им в олимпийски, световни, европейски, балкански и републикански първенства.

Плакатът за "Спортист на годината" в Русе. Снимка: Община Русе

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