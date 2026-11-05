Повече от 60 г. без основен ремонт, сега преобразяват детска градина в Пловдив с 1,3 млн. евро

В момента сградата е силно компрометирана - мазилката се лющи, а покривът има вероятност да протече

С нови LED лампи и фотоволтаична централа забавачката ще стане енергийно ефективна

Обновена сграда, която ще бъде енергийно ефективна, ще отвори врати за децата от район "Източен", които са записани в детска градина "Родина". Обществена поръчка за ремонта вече е обявена, а инвестицията е 1,3 млн. евро без ДДС.

Забавачката се намира на ул. "Ландос" и е построена през 1962 г. Оттогава основно обновление не е правено.

Финансирането е безвъзмездно от Европа,

като проектът е изцяло на инженеринг. Това означава, че една фирма изпълнител ще проектира, изпълнява строителните дейности и авторския надзор.

Директорът на детската градина Маргарита Търпоманова заяви пред "24 часа", че сградата се нуждае от цялостно обновяване, тъй като през годините са извършвани единствено частични ремонти. Най-сериозна е необходимостта от подмяна на ВиК и електрическата инсталация.

"Детската градина има нужда от цялостно ВиК обновяване, електрическата инсталация също не е подменяна. Сградата е санирана през 2008 г., но основен ремонт не е правен. През годините сме извършвали само частични дейности, като например измазване на стените", обясни Търпоманова.

По думите й дворното пространство също е обновявано частично. В момента

сградата изглежда силно компрометирана

- мазилката отвън се лющи. Покривът не е ремонтиран и има вероятност да протече. Канализацията също е в незадоволително състояние.

В градината се отглеждат между 99 и 112 деца, които са разпределени в 4 групи. Все още не е ясно къде ще бъдат преместени те по време на ремонтните дейности.

"Ако ремонтът започне през лятото, в района има достатъчно свободни помещения и детски градини, в които децата могат да бъдат разпределени", посочи директорът.

За това потвърди и кметът на район "Източен" Емил Русинов. Кметът на район "Източен" Емил Русинов

"Базата в района е достатъчна, за да не се създават проблеми за децата. Наскоро имахме ситуация с една ясла, преместихме веднага децата", обясни той. И добави, че важно ще бъде също времето от годината, когато се извършват дейностите, тъй като решение трябва да се вземе чак когато е ясно в кой сезон ще действат майсторите.

"Лятото може да приключат по-бързо", заяви той. И увери, че няма да се наложи малчуганите да пътуват до другия край на града, докато обновяват сградата.

Необходимо е цялостно обновяване на кухненския блок, където досега също са правени само частични ремонти.

"Към момента имаме условия, но всичко е частично. Кухнята също не е в добро състояние и се нуждае от пълен ремонт", допълни Маргарита Търпоманова.

Сградата се отоплява с парно, но няма пожарогасителна инсталация

Също така в кухненския блок няма изградена вентилационна система, което е довело до появата на следи от приготвянето на храна по таваните и стените на част от помещенията.

Проектът сега предвижда топлоизолация на стените, което ще направи сградата енергийно ефективна.

По външните стени на сградата ще бъде премахната старата и некачествена топлоизолация там, където е поставена неправилно или е компрометирана. Ще бъдат отстранени и участъците с напукана и повредена мазилка. След това фасадите ще бъдат изолирани наново с 12 см стиропор. Предвидено е и цялостно обновяване на покрива. Старата и повредена топло- и хидроизолация ще бъде премахната, а основата ще бъде почистена.

Предвижда се също изолиране на комините и измазването им

Старите метални врати и касите ще бъдат демонтирани и заменени с нови алуминиеви със специална конструкция, която ограничава преминаването на студ и топлина. В детска градина “Родина” мазилката се лющи и боята на места е паднала. СНИМКА: МАЯ ВАКРИЛОВА

Всичко това трябва да подобри задържането на топлината през зимата, да ограничи прегряването през лятото и да намали разходите за отопление и охлаждане.

Проектът включва още и вътрешно обновяване. Ще бъдат боядисани всички стаи.

Предвижда се и подмяна на подовите настилки с теракот или друг подходящ материал. Парапетите на терасите ще бъдат проверени и приведени в съответствие с изискванията за безопасност. Тези, които няма да бъдат подменяни, ще бъдат ремонтирани и боядисани.

За да бъде сградата енергийно ефективна, ще бъдат поставени LED лампи. Силовата инсталация също ще бъде проверена и ако заетите с това открият проблем с нея, трябва да бъде оправен. Предвидено е и изграждане на фотоволтаична централа за производство на енергия.

Към момента ВиК инсталацията също не е в добро състояние. В дъждовния период има течове, което е повредило мазилката и бояджийското покритие. Сега трябва водоснабдяването и канализацията да се подменят и да отговарят на нормативната база. Вентилационна система в кухненския блок също ще бъде изградена.

Дворът на детската градина е обширен

и проектът предвижда цялостна вертикална планировка на терена. Ще бъдат обособени 4 самостоятелни площадки за игра - по една за всяка от групите, съобразени с възрастта и броя на децата.

Те ще бъдат оборудвани с безопасни детски съоръжения - люлки, пързалки и катерушки, като около тях ще бъдат положени специални ударопоглъщащи настилки, предпазващи от наранявания при падане. Площадките ще бъдат разграничени чрез ниска растителност, а по оградата на двора ще бъде оформен зелен пояс от дървета и храсти, който да осигурява защита от прах и шум, тъй като дворът на забавачката е точно до булевард.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, като оферти за обществената поръчка се подават до 1 декември.