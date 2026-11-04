Кучето Кнопа летяло метър над земята след ужасяващия ритник на програмиста Йордан

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Съдът: Показал се е като жесток, агресивен и безскрупулен човек спрямо малки животни

43-годишният Атанасов остава в ареста

9-годишната Кнопа е полетяла метър над земята след ужасяващ удар, който ѝ е нанесъл програмиста Йордан Атанасов.

Миниатюрното кученце е получило и втори много силен ритник, в резултат на който се е забило в лявата част на автомобил. След втория жесток удар Кнопа починала мигновено.

Това стана ясно в Софийския районен съд, който гледа мярката за неотклонение на 43-годишния програмист Йордан Атанасов, обвинен за смъртта на 3-килограмовото животно. Жестоката постъпка се случи на 1 ноември около 20,45 ч в столичния квартал "Кръстова вада".

Кнопа била изведена на ранна разходка от своя стопанин - украинският гражданин Константин Хищук. Напълно безпричинно тя била ритната два пъти от Атанасов.

По време на делото стана ясно, че това не първото нападение на програмиста срещу миниатюрно кученце, а поредното. Малко преди Кнопа е атакувано и друго животно, като общо ританите от страна на Атанасов кученца са четири, като при Кнопа изходът е фатален. Мъжът остава в ареста. Снимка: Николай Литов

Като безскрупулна, жестока и садистична съдът определи постъпката на Атанасов, като посочи, че деянието е с изключително висока обществена отпасност. Изтъкна, че убийството на домашен любимец причинява голям стрес и емоционален шок на стопаните.

Собственикът на Кнопа споделил като свидетел, че страда за своя домашен любимец. Съдът посочи, че при гръбначно животно не може да се говори за убийство, а само за причиняване на смърт, но въпреки това деянието не може да бъде омаловажено.

След повече от половин час изтъкване на аргументи съдът остави Йордан Атанасов в ареста. В началото на заседанието стана ясно, че 43-годишният мъж е родом от София с постоянен адрес в квартал "Кръстова вада", но по настоящ се води, че живее в Бургас. Работи като програмист и има собствена фирма.

След нападението на Кнопа, между нейният стопанин и Атанасов има размяна на удари, което е заснето и от камери в околните сгради. Вероятно заради боя, Йордан се появи с бинтовано ляво ухо и със синина под лявото око в съда.