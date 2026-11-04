Забраняват табели да се превеждат на английски, съвет по езика ще одобрява учебниците (Обзор)

Мнозинството подкрепи идеи на “Възраждане”

Нов консултативен съвет по българския език към Министерския съвет ще дава становища за учебниците, приеха депутатите на първо четене в сряда. Съветът ще изготвя и доклади за изучаването и използването на езика.

Приемането на закона беше изненада, тъй като “Възраждане” са го предлагали в 6 поредни парламента и досега не е събирал подкрепа, а в 52-ото НС бе внесен още през май. “Прогресивна България” обаче го подкрепи и текстът мина със 153 гласа “за”. Да пазим кирилицата, бе сред основните послания на Илияна Йотова и Кирил Вълчев в президентската кампания.

Според закона надписи върху сгради, превозни средства и униформи задължително ще се изписват на български, допуска се само транслитерация на латиница под текста на кирилица.

Председател на съвета по право ще бъде директорът на Института за български език при БАН. Законът уточнява и че графичната система на езикна ни е българската форма на кирилицата.

“В последните десетилетия, особено след влизането ни в ЕС, на територията на страната се установи неофициално, но видимо двуезичие, което е недопустимо. Почти навсякъде българският език е дублиран с английски”, каза лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов. Даде пример, че табелите на иституциите са с английски превод. “Кирилицата се чувства все по-дискриминирана, изтласквана и сегрегирана”, обяви той.

