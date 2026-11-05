На пазар в Комотини: огромен избор на маслини, зеленчуци, плодове и риба, а цените – по-ниски от тези в Кърджали

Българи минават десетки километри, за да купуват прясна и качествена стока, гърците идват да напълнят резервоарите с евтино гориво

Сладка маслина, мозе опита! Сладка маслина, мозе опита!

С тези думи гръцки търговец се опитва да привлече българските купувачи на пазара в Комотини. Човекът е научил няколко думи на български, но буквата "ж" му се опъва. Това обаче изобщо не го притеснява. Важното е клиентите да разберат, че могат да опитат от стоката му, преди да купят.

А българи на пазара в гръцкия град не липсват. Привличат ги най-вече цените, които са значително по-ниски от тези в най-близкия български град Кърджали, както и огромното разнообразие от маслини и прясна риба, плодове и зеленчуци.

Пазарът в Комотини работи само в събота, намира се в покрайнините

на града, където има достатъчно място за автомобилите на посетителите. За разлика от много български пазари тук паркирането не е проблем. Около тържището могат да се видят десетки коли с българска регистрация - преобладават кърджалийските, но не липсват от Хасково и Пловдив. С голямото си изобилие сергиите с риба привличат като магнит българите. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Още с приближаването към сергиите посетителят попада в истинска какофония от звуци. Търговците се надвикват, убедени, че колкото по-шумно рекламират стоката си, толкова повече клиенти ще привлекат. Виковете се смесват с разговорите на купувачите, а

езиковата бариера отдавна не е сериозна пречка

за търговията. Мнозина от продавачите вече поназнайват няколко думи на български, но и няколко думи на турски също вършат работа. Може да се пазарува и на английски, а някои от търговците говорят дори и на руски. Само да върви алъш-веришът.

Първото място, към което се насочват много от българските посетители, са дългите сергии, отрупани с маслини. Разнообразието е впечатляващо - едри и дребни, зелени и узрели, току-що набрани, мариновани или обработени със сол, която ги е набръчкала.

Цените са от 3 до 8 евро за килограм. Всеки вид маслини има различен вкус, а продавачите не очакват клиентите да купуват на сляпо. Напротив, предлагат им да опитат от всичко, преди да решат с какво да напълнят торбите. Именно тук гръцкият търговец, който не може да произнесе "ж", не спира да повтаря научената на български език покана. И нашенци го разбират.

Другото място, което привлича българите, е рибният сектор. Тук прясната риба е задължителна, а изборът е огромен. Наред с отглежданите в садки лаврак, ципура и сьомга се предлага и риба, уловена в Бяло море.

Търговците изрично казват, че уловът е от района на остров Самотраки

Това обаче е по-скоро рекламен трик, използван и от българските търговци, които твърдят, че картофите им са самоковски, дините - от Любимец, е червеният пипер - от Добруджа.

Само на 20-ина километра от Комотини има рибна борса, където местните рибари предлагат улова си и вероятно голяма част от стоката е купена от тях. На пазара в Комотини голяма част от стоката се предлага директно от производителите. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

На щандовете има всичко - от едра риба тон, която се продава на парчета, до дребните гаврос, сардела и сафрид. Разнообразни са не само видовете и размерите, но и цените. Най-евтината дребна риба започва от 3 евро за кило, сафридът и скумрията са по 5, паламудът и калмарите - 8, бакаляро и ватос - по 10, а скаридите - 12. Като бонус за купувачите се предлага и почистване. Зад сергиите задължително има маси, на които рибите се изчистват за минути.

"Българите купуват рибите, които са им познати

- предимно кольос (вид скумрия), сафрид, ципура и лаврак. По-рядко купуват скариди и октопод", твърди продавачът Халил Кара.

Ниските цени са другата голяма причина българите да изминават десетки километри до Комотини. Разликата с пазара в Кърджали е осезаема, особено при плодовете и зеленчуците. Доматите например започват от 60 евроцента за килограм, като най-скъпите достигат 2,50 евро. Краставиците може да се намерят за 75 евроцента, а карфиолът и броколите вървят по 1,50 евро. Зелето струва 80 цента, а картофите също са под едно евро за килограм.

При плодовете картината е подобна. Ябълките започват от половин евро за килограм, а най-скъпите достигат 1,50 евро. Толкова струват и първите за сезона портокали и лимони. Орехите с черупка се продават по 5 евро за килограм, колкото са и кестените.

Една от причините за по-ниските цени е начинът, по който е организирана търговията. На пазара в Комотини

голяма част от стоката се предлага директно от производителите

Така се избягват посредниците, които оскъпяват продукцията.

В Кърджали ситуацията е различна. Там земеделските производители, които сами продават отгледаното, се броят на пръсти. Повечето продавачи са търговци, които се снабдяват от борси и складове на едро, а това неизбежно се отразява на крайната цена.

Най-редовните български посетители на пазара в Комотини са жителите на българската община Кирково. За тях пътуването през Маказа е толкова кратко, че често е по-удобно да напазаруват в Гърция, отколкото в Кърджали.

"Паля колата и за 20 минути съм в Комотини. За да стигна до пазара в Кърджали, ми отнема два пъти повече време, а и цените тук са по-добри.

Когато отвориха Маказа, гърците пазаруваха у нас, сега е обратното

Ние пълним торбите тук, а те идват в България да напълнят резервоара с по-евтино гориво", твърди Ибрахим Хасан от Кирковско.

Той допълва, че пазарът е първата спирка по маршрута му, а следващата са хипермаркетите. Комотини е сравнително голям град и в него има магазини на няколко гръцки и международни търговски вериги.

"Има и от пиле мляко в магазините, но съм направил списък и пазарувам по него, защото така не пръскам пари за излишни неща. Купувам сирене, ориз, захар, перилни препарати, спагети и от каквото имаме нужда. Цените са като българските, а при някои продукти и по-ниски.

Качеството тук е на ниво, не правят компромис с него",

твърди Ибрахим.

За хората от по-отдалечените градове обаче сметката е различна. Макар че цените на сергиите са изкушаващи, разходите за гориво могат да стопят спестеното от покупките. Затова мнозина съчетават пазаруването с разходка из Комотини или района. Сред тях е и пловдивчанинът Стоян Иванов, който е дошъл със семейството си, за да прекара уикенда в Северна Гърция.

"Ще нощуваме в Мароня, за да разгледаме забележителностите там. Пътьом решихме да се отбием до пазара в Комотини, за който само бяхме чували. Наистина цените са чувствително по-ниски от тези в България. За съжаление, ни е далеч и при тези цени на горивата сметката не ни излиза. Но съчетано с пътуване, си заслужава", разказва пловдивчанинът.

А сред отрупаните с маслини сергии гръцкият търговец продължава да надвиква колегите си с надеждата да привлече още някой български клиент.

Сладка маслина, мозе опита!