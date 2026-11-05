След месец Бургазлиев за първи път ще говори пред съда за инцидента с АТВ - тогава загина Христина и бе ранен синът й

19-годишният Никола бе в ареста 14 месеца след катастрофата и аха да се прибере вкъщи, но прокуратурата се възпротиви

На 9 декември Никола Бургазлиев за първи път ще даде обяснения в съдебната зала, след което делото срещу него вероятно ще върви към пледоарии, научи "24 часа". Затогава е насрочено поредно съдебно заседание, след като на 3 ноември приключи редовното заседание по процеса. То бе предшествано от протест пред съдебната палата в Бургас на роднините на убитата Христина и тежко ранения син Марти.

Недоволството бе провокирано от определението на Бургаския окръжен съд от 29 октомври на Бургазлиев да бъде наложен домашен арест с електронна гривна за проследяване. След 14 месеца в ареста Никола, който, управлявайки АТВ в Слънчев бряг, уби 35-годишната Христина Здравкова и рани тежко 4-годишния син Мартин, аха да се прибере вкъщи.

19-годишният подсъдим остава в ареста

до произнасяне на Апелативния съд, тъй като прокуратурата протестира. Предстои делото да бъде внесено в Апелативния съд на 6 ноември, а решението дали Бургазлиев да излезе от ареста ще се гледа на закрито заседание. Насрочена дата обаче още няма.

Не трябва да бъде под домашен арест! Той уби детето ми, осакати Марти, съсипа още 4 деца. Той трябва да си понесе наказанието. Какво означава по-лека мярка? Да не би моето дете да се е събудило от гроба, за да му искат по-лека мярка, плачеше майката на Христина Златка Соколова по време на протеста.

От фаталния инцидент в Слънчев бряг на 14 август 2025 г. до 29 октомври т.г. съдът многократно отказваше да пусне Бургазлиев под домашен арест. Защитата на подсъдимия искаше той да бъде с по-лека мярка, за да може да завърши средното си образование тази учебна година. Това обаче така и не се случи. А на заседанието от 29 октомври един от двамата магистрати в съдийския състав, който включваше и 3-ма съдебни заседатели,

подписа определението с особено мнение,

излагайки позиция, че единствената адекватна мярка е "задържане под стража". Сред мотивите на съда обаче е липсата на достатъчно конкретни доказателства за намерение или подготовка на подсъдимия да се укрие. Загиналата Христина Здравкова

Съдът подчертава, че промяната на мярката не омаловажава тежките последици от катастрофата, но задържането под стража не може да се използва като предварително изтърпяване на бъдеща присъда. На Бургазлиев бе наложена и забрана да напуска България без разрешение на съда.

Обвинението атакува решението на Бургаския окръжен съд, припомняйки тежестта на деянието - 19-годишният младеж е подсъдим, че

при евентуален умисъл е причинил смъртта

на жена, тежка телесна повреда на нейния син, както и средни телесни повреди на други лица.

"Бургаският окръжен съд изключително правилно измени мярката за неотклонение на Никола в домашен арест. Важно е да се разбере, че тук става дума за мярка за неотклонение, а не за наказание "лишаване от свобода", което е предмет на същинското дело.

За изминалите 14 месеца, в които Никола е в ареста, стана ясно, че не е налице опасност той да се укрие или попречи на разследването", коментира пред "24 часа" неговият защитник адвокат Галя Колева. Според нея продължително задържане на клиента би било незаконосъобразно.

"Пише го и в решения на Европейския съд по правата на човека. Когато клиентът ми бъде осъден и делото премине през всички инстанции, той ще си изтърпи наказанието, но като осъдено лице.

Не твърдим, че е невинен, а че има и други виновници за инцидента",

казва адвокат Колева. Тя пита защо никой не е проверил техническата изправност на АТВ-то преди удара.

"На Никола е било предоставено компрометирано МПС. Взел го е под наем, за което е платил. Няколко пъти имахме искане в съдебната зала да се предоставят не само документите за извършен технически преглед, но и видеозапис от прегледа. Когато в залата го изгледахме, се видя, че АТВ-то от записа е друго, а не това, което е управлявал Никола в деня на инцидента", твърди адвокат Колева. Златка Соколова, майката на Христина, на един от многото протести с искане за справедлива присъда

Проверка на екипа установила, че със същото АТВ през 2023 г. в Слънчев бряг, управлявано от 19-годишен младеж, става друг тежък инцидент, при който е ранена жена. Малко преди 12 ч на 17 юни АТВ-то се забива в павилион за хранителни стоки пред хотел "Олимп". При удара е разлят казан с вряла вода, който изгаря 34-годишната продавачка. Жената е откарана във Военна болница – Варна, с 30% изгаряния.

Защитата на Бургазлиев не приема и изводите от тройната автотехническа експертиза, според която АТВ-то е било технически изправно, както и че няма данни за спирачен път на местопроизшествието. Самият Бургазлиев твърди, че когато АТВ-то започнало да ускорява той опитал да го спре, но машината нямала спирачки.

"Според мен е възможно той или пък роднините му да мислят, че има неизправност, но ви

уверявам, че няма техническа неизправност",

категоричен е проф. Станимир Карапетров. Според експерта, участвал в тройната автотехническа експертиза, АТВ-то се движило с около 28–29 км/ч, когато е ударило хората на тротоара. Непосредствено преди това превозното средство е ускорявало, а след сблъсъка АТВ-то е загубило част от скоростта си вследствие на загубата на кинетична енергия, твърди вещото лице.

Експертизата показва, че Бургазлиев първоначално е завил плавно наляво към съседна улица, след което е продължил в лявата част на платното. Последвал е рязък завой надясно, при който АТВ-то е навлязло върху тротоара. Там вървели 35-годишната Христина, малкият син Мартин, 2 деца – племенници на Христина, и баща им. Семейството от Пловдив било на почивка в Слънчев бряг. Вещите лица определят маневрата, предприета от Бургазлиев, като технически неправилна.

След удара тежко ранената Христина изпада в кома и въпреки усилията на лекарите издъхва на 3 септември в УМБАЛ-Бургас. Синът Марти е тежко ранен, приет в болницата в критично състояние и в кома, но бургаски и столични медици успяват да го върнат към живота. Днес детето все още се възстановява.

Братът на жертвата: Губим вяра в системата, но надежда винаги има

Малкият пита за майка си, никой няма сили да му каже, че няма да се прибере

НИКОЛА МИХАЙЛОВ

"Хората, както отчасти и аз, почват да губят вяра в системата, в справедливостта, в едно по-добро бъдеще. Но надежда винаги има. На нас това е последното, което могат да ни отнемат."

Така братът на Христина Здравкова Светослав Соколов коментира пред "24 часа" решението на съда в Бургас за промяна на мярката за неотклонение на обвинения Никола Бургазлиев.

"Ние се надявахме да не е такова решението, тъй като последиците от произшествието са много големи. Жертвите са не само сестра ми и племенникът ми, Бургазлиев помете 5 човека под влиянието на наркотици, който превръща деянието му изцяло в умишлено", каза още Соколов.

Близките на Христина все още не са страна по делото и нямат право да обжалват, затова прокуратурата внесе протеста срещу решението за домашен арест на Бургазлиев. Те настояват младежът да получи най-тежкото възможно наказание.

"Такива случаи са както тежки, така и случаи с кауза. Ако на подсъдимия се даде максимална присъда, това е урок на други, които карат дрогирани или пияни. Смятам, че ще е вид превенция. На базата на тежките последствия от пътните инциденти законът трябва да е много строг. За да спре тази война по пътищата", заяви братът на Христина. По думите му Марти все още ходи по рехабилитации.

"Никой не се ангажира в какъв период и в каква степен ще оздравее. Той е малък герой, който претърпя немислимото", казва през сълзи Соколов. Освен специалистите, които се грижат за физическото състояние на момченцето, с него и с по-големия му брат са работили и психолози.

"Доста често изникват въпроси, особено от Марти, но трудно се обяснява. Как може да се обясни къде е майка му. Често му казваме, че просто е излязла. Следва въпросът: "Тя кога ще си дойде", разказа Соколов. Близките нямат сили да обяснят на момчето, че майка му никога няма да се прибере.