Първите 6: мнозинството навъртя половин година, без да отрони и един депутат

Не роди нова звезда, обра след гафове първите си “говорители”, но не спря да демонстрира с хъс доминацията си над опозицията

Докато България избираше първата си жена президент и главнокомандващ, първият от близо три десетилетия парламент, напълно доминиран от една политическа сила, навърши 6 месеца.

На 30 октомври измина точно половин година от клетвата на избраните в 52-ото народно събрание. Време, достатъчно да очертае характера му.

Монолитен по отношение на мнозинството е най-отличителната му черта - дотук без намек за каквито и да е вътрешни дрязги или конфликти. Стабилност, невиждана от години.

Не роди голяма звезда, но всеки от говорителите му по различни теми се държи със самочувствието на такава. Хъсът, с който хората на Румен Радев демонстрираха доминацията си над опозицията от първите дни на това събрание, не е намалял. Иван Янев веднага стана разпознаваем, след като стана първият депутат с куче - водач, а лабрадорът Роувър “допълни” парламентарната група на “Прогресивна България”. Снимка: 24 часа

Най-често важните въпроси изяснява председателят на групата и шеф на външната комисия на парламента Петър Витанов. Натрупаният опит като евродепутат от БСП му позволява да отиграва повечето теми. Редом до него, а често и като невидим гръб на колегите си, когато това се налага, е опитният комуникатор Антон Кутев. Той е приеман за говорител на групата, макар формално да няма такъв пост. Но при всички случаи е най-отзивчивият в “Прогресивна България” към медиите.

Неслучайно Кутев бе човекът, който придружи председателката на парламента Михаела Дацова в опита ѝ да се срещне със Соня Колтуклиева след онази грозна тротоарна сцена пред партийната централа (виж по-долу в текста).

Сред умеещите да говорят с колеги и медии се открои и шефът на икономическата комисия Стефан Белчев, опитът в политиката и в ресора му отличава и колегата му начело на земеделската Явор Гечев.

Повечето от неизвестните депутати от “Прогресивна България”, пристъпили за първи път прага на парламента през пролетта, и досега си остават неизвестни за широката публика. Но тези, които се изказват, определено демонстрират увереност, нерядко - и сарказъм или пренебрежение към политическите си опоненти, което пък води до обвинения към тях в арогантност.

Няколко са безспорните победи на дебютантите на депутатските банки, озовали се на тях след бързия каст на Румен Радев за извънредния априлски вот.

Първата е очевидната - блицпобедата на изборите с мнозинство, от което вече шест месеца нито един не се отрони.

Втората е приемането на финалните текстове по плана за възстановяване, така че България да си получи дълго чаканите милиарди от ЕС.

Тромавите първи стъпки и оплитането в процедури дадоха повод за упреци от опитната опозиция, но управляващите не се смутиха, а се учиха в движение. В този процес бутаха на първа линия нови лица, но след черни точки в активите ги прибираха зад завесите.

Още на 3 юни от “Възраждане” поискаха оставката на шефа на бюджетната комисия Константин Проданов заради изказването му, че не всички пенсионери ще умрат от глад заради 2 евро. Тогава течаха дебатите по закъснелия бюджет 2026. В първите месеци икономистът беше на първа линия и често даваше интервюта, но след няколко странни изказвания беше поприбран назад.

В края на юли Проданов шашна пленарната зала, казвайки на Теменужка Петкова: “Това, че сте си глътнали корема за моментна снимка, не ви прави модел.” Впоследствие обясни, че е фигуративна реч, но все пак му се наложи да се извини и да позамлъкне. В момента обаче отново излиза на първия линия по темата бюджет 2027. Шефовете на икономическата и бюджетната комисия Стефан Белчев и Константин Проданов Снимка: Велислав Николов

От светлините на прожекторите рязко изчезна най-разпознаваемият говорител на новата власт в първите ѝ седмици - волейболната звезда Владимир Николов. На него май беше поверена задача да бие сервиса по някои теми, за да се тестват настроенията на обществото. Николов обяви съкращаване на платеното майчинство, което събуди широко недоволство, и замразяване на средната заплата, което предизвика само смях. Впоследствие Николов обясни и двете си изказвания и дори се похвали, че е завършил магистратура по финанси, но явно Радев реши, че поне временно ще му спре интервютата.

Силно възмущение в края на юли предизвика пламенна декларация на депутата Стоян Тричков. Иначе кроткият на вид бивш служител на пресцентъра на президентството многократно нарече критиците на властта “лъжци и долни манипулатори”. Опозицията скочи възмутена, а заради обидите Тричков стана първият наказан депутат в 52-ото НС.

Едни от най-спорните изказвания обаче със сигурност са на Слави Василев, който още в първата седмица стъпи накриво с журналистите, като лансира следния модел на работа с тях: той и колегите му ще дават изявления, а ако решат, че им се отговаря на въпроси, сами ще посочват кои репортери да ги зададат.

Дни след това паркира поршето си на забранено място в центъра на София. Снимка на нарушението с името на виновника обиколи социалните мрежи. Василев се похвали, че сам е викнал КАТ да го глобят 25,56 евро.

Последно обра хейт с коментара си за първия тур на изборите - че за хората няма значение кой е президент, щом Радев управлява, затова подкрепата за Илияна Йотова се разминала с прогнозата. Измежду всички лица на ПБ Василев впечатлява като най-усърден в хвалебствията към партийния лидер и премиер.

Най-големият гаф обаче беше на председателката на парламента Михаела Доцова, когато гардът ѝ от НСО повали журналистката от ПИК Соня Колтуклиева. Доцова потегли, без да провери как е лежащата на тротоара жена. После я търси първо в болницата, след това и в прокуратурата. Обясни, че е била стресирана, затова първоначално не реагирала. Опозицията настоя, че Доцова трябва да подаде оставка, но управляващите отсякоха, че няма основания.

През всички тези 6 месеца “Прогресивна България” не спира да дава причина на опозицията единодушно да осъжда действията ѝ. Стартира още с приемането на новия правилник за работата на парламента. Хората на Радев наложиха минимум 48 подписа за създаване на временна комисия, забраниха изслушванията на министри в т.нар. ден на опозицията и позволиха на членовете на правителството да отклоняват въпроси от парламентарния контрол. “Колеги управляващи, оберете си поне малко авторитарните желания”, призова ги съпредседателят на ДБ Божидар Божанов, а от “Възраждане” ги обвиниха, че градят управленски модел, “основан на диктат, а не на дебат”.

Но така или иначе не дадоха крачка назад.

Този подход на новата власт се затвърждаваше с всяка изминала седмица. В пленарната зала минават само предложенията на управляващите, дори минимални корекции на опозицията биват отхвърляни. Изслушвания се провеждат само по искане на мнозинството. Няколкото опита за извънредни заседания по искане на опозицията пропаднаха заради липса на кворум, след като управляващите осигуриха символично присъствие на свои депутати.

Няколко съществени законодателни промени се случиха за 6-те месеца. Още през юни на второ четене минаха тези в Закона за съдебната власт, които забраниха на Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да кадрува, както и в състава му да бъдат избирани хора, които в предходния мандат на ВСС са били главен прокурор или председател на ВКС или ВАС. Проекти имаха и ПП и ДБ, но бяха отхвърлени от управляващите. В момента тече процедурата по избор на новия ВСС от депутатската квота - реално първото голямо изпитание за мнозинството и умението (или желанието) му да договаря партньорства, защото са нужни 160 гласа.

Още преди ваканцията промениха и Изборния кодекс и върнаха изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, т.е. почти навсякъде, и отмениха ограничението за до 20 секции в страните извън Европейския съюз - правилата, по които гласувахме в неделя. Машините отново издават протокол с резултатите, а членовете на секционни комисии броят разписки само контролно и така още към полунощ има данни вместо припаднали членове на СИК на опашката за предаване на книжата. Но и тук властта не се съобрази с предложенията на опозицията - за машини в секциите с над 100 избиратели, за формиране на истински район “Чужбина” и пр.

С промени в Кодекса на труда приеха нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата на база 4 критерия: покупателната способност на населението, базирана върху издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпа на растеж на работните заплати и производителността на труда. По тази формула от 1 януари тя ще е 660 евро месечно.

На първо четене в комисия мина и въвеждането на предмет “Добродетели и религии” в училище - ПБ внесе свое предложение през юли. Процесът обаче се бави, тъй като има много спорни точки, включително и дали трябва да се поставят оценки на децата, както Светият синод настоява.