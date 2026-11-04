Пияният без книжка, убил човек в катастрофа в Розино, не опита да излезе на свобода (Видео)

Ерджан Мехмед иска разпит само на петима свидетели и две вещи лица

24-годишният Ерджан Мехмед, който на 14 февруари т. г. пиян и без книжка подкара колата си и със скорост от 121 км/час се удари челно в друг автомобил, чийто водач Светлин Лилов загина, е готов да признае вината си. Той обаче е обвинен в умишлено причиняване на смърт на пътя и процедурата, в която подсъдимият заявява, че фактите в обвинителния акт са коректно изложени, и с това получава намаляване на наказанието с една трета, е неприложима. Затова защитата му поиска друг тип съкратено следствие - с разпит само на петима свидетели и изслушване на две вещи лица.

В пътния инцидент обаче е тежко ранен и пътникът в ударената кола Марин Георгиев и адвокатът му Ангел Боев, който не яви в съдебната зала, е депозирал писмено становище, че с клиента му не дават съгласие делото да протече по този ред. "Напълно необяснимо е за мен, подсъдимият ще признае фактите, без да получи нищо в замяна, не разбирам защо не са съгласни", заяви прокурорът по делото Росен Каменов. Марин Георгиев и Ангел Боев ще бъдат призовани задължително да се явят на следващото заседание, за да дадат отново становище как да протече процесът. Това трябва да стане на 3 декември т. г.

Ерджан Мехмед не направи опит да излезе на свобода.

Вечерта преди смъртоносния сблъсък той пил вкъщи, после научил, че бившата му приятелка се е омъжила за негов познат. Решил да отиде да провери дали това е така и 5 минути след полунощ на 14-и потеглил с колата си. На десен завой загубил контрол над управлението и така се стигнало до фаталния удар.