Бившият министър Жечо Станков: Държавата ни гори

"Държавата ни гори. Ние тичаме с кофа с вода и им я подаваме. Високите цени на ток, газ, горива се плаща от битовите потребители. Инфлацията се дължи на високите цени на горивата".

Това каза народният представител от ГЕРБ-СДС и бивш министър на енергетиката Жечо Станков в ефира на БНТ.

И той като колежката си Теменужка Петкова обясни, че е редно правителството да пита в Брюксел дали има право да се намали акциза на горивата, както и да се намали ДДС-о на 9%. По този начин цената на горивата ще падне с 40 цента.

"Веднага горивата може да се намалят с 13-14 цента. Хърватия го направи по този начин. Получиха за 6 месеца "да", че могат да са под праговете на акцизите", коментира още Станков и обясни, че цената на горивата може да бъдат замразени.

Той подчерта, че има и други сценарии, за да се намали цената на горивото. И даде за пример - Испания и други големи западни държави.

И добави: "Няма да се откажа настоящето правителство да пробва да пита в Брюксел за намаляне на акциз и ДДС.

Станков призна, че цената на тока за домакинствата няма как да се вдигне. Това се случва само веднъж в годината - през лятото, когато КЕВР определя цената за 12 месеца напред.

Той разкри, че е много щастлив, че е успял да спре идеята на управляващите 5% осигуровка за втора пенсия да бъдат разделени на две половини и 2,5% да отиват към НОИ.

"Това беше нередно. Все едно да вземат от нашата касичка вкъщи. Ощетяваш хората. И накрая ще получават по-малка пенсия", коментира още депутатът от ГЕРБ.

С доклада на Сметната палата стана ясно, че там се е оказвал натиск върху хората, които работят там, смята Станков. От АПИ са издавани актове със задна дата, уточни той.