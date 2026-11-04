Хванаха 8 шофьора с над 1,2 промила алкохол за ден

14 495 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден.

Извършен е контрол на 17805 водачи и пътници. Съставени са 3911 фиша и 365 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 18 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000, няма отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 7, един е отказал тестване.