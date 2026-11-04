660 евро минимална заплата и това е окончателно – МС я приел още преди седмица (Обзор)

Радев: Неоснователни са истериите, че искаме да крадем от вторите пенсии. ДБ извадиха документ до Еврокомисията с идеи за промяна на вноската

660 евро ще е минималната работна заплата от 1 януари 2027 г. Това е решило правителството още на 29 октомври на неприсъствено заседание, но без да бъде съобщено. Решението е публикувано на 3 ноември, два дни след балотажа.

Този размер е по новата формула за минималната заплата, която бе приета от управляващите. По нея долният праг бе 620,20 евро, а горният - 672,80 евро. По старата формула минималната заплата трябваше да стигне 690 евро.

Синдикатите не се споразумяха колко да е и правителството реши тя да бъде 660 евро. Въпреки това социалната министърка Наталия Ефремова и премиерът Румен Радев обясниха, че числото не е окончателно. Сега става ясно, че преди седмица правителството е взело решение тя да остане под възможния по новата формула горен праг.

Така е обрекло около 1 милион български граждани на бедност, заяви шефът на социалната комисия в парламента Венко Сабрутев. Трети ден след изборите, трета скрита малка тайна от страна на Румен Радев, след като се оказа, че още на първия ден вдигат цената на газа с 32%, а вчера - че са искали промени и при вторите пенсии. Честито на всички печеливши. Това се нарича прогресивна бедност, заяви той.

Във вторник се разрази политическа буря около вторите пенсии. Опозицията алармира, че правителството е искало да прехвърли към НОИ половината от 5-процентната вноска в частните пенсионни дружества. Бил обсъждан и друг вариант - от вноската догодина да се пренасочат 3%, а от 2028 г. - още един процент. Това не е обсъждано, обявиха същия ден от “Прогресивна България”.

Неоснователни са истериите, че правителството ще краде от пенсиите във втория стълб. Време е някои политици да разберат, че предизборната кампания приключи, заяви премиерът Радев в началото на правителственото заседание в сряда.

Но вълненията по темата продължиха. Опозицията настоя, че разчетите половината вноска за втората пенсия да се прехвърли в НОИ, за да се закърпи дупката там, са били пратени на Европейската комисия за съгласуване. Оттам дошло отрицателно становище.

Твърденията са манипулация, отвърнаха управляващите. 4 часа по-късно от “Демократична България” извадиха документ, с който според тях се доказва, че правителството наистина е възнамерявало да направи промени в пенсионното осигуряване. От коалицията обещаха да покажат още доказателства, за да се види кой какви разговори е водил.

Показаният от тях документ е официално писмо, в което София обяснява на Брюксел, че обмисля намаляване на вноската за втора пенсия от 5 на 3 процента, а другите два процента да отиват в НОИ. Мярката би подпомогнала държавните сметки с 0,8 млрд. евро догодина, с 0,9 млрд. евро през 2028-а и с 1 млрд. евро през 2029 г., е посочено в разпространеното писмо.

Не намираме за нужно да препотвърдим позицията си от вчера, която напълно отрича предположенията за водена кореспонденция с ЕК. Кореспонденцията на МФ с ЕК е публична и би могла да бъде проверена, отговориха от Министерството на финансите след запитване на “24 часа”.