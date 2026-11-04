Проверяват с пари от дрога ли си е купил апартамент дилър (Обзор)

Купил ли си е дилър апартамент с пари от наркотици? Това проверява столичната полиция, след като задържа пласьора във вторник вечерта.

Преди да го арестуват, от СДВР задържали друг дилър. У 26-годишния мъж и в дома му в столичния кв. “Младост” намерили 130 грама марихуана. При разследването се оказало, че той взел дрогата от колега.

33-годишният мъж държал депо в “Младост”. “Интересното е, че е опитал да се скрие. Наел е апартамента, в който държал дрогата, с фалшива лична карта. Тя е с номер на бракуван през 2020 година документ, а имената и другите лични данни са измислени. Единствено снимката съвпада с тази на задържания”, разказа директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков. Той посочи, че в апартамента имало 4,3 кг марихуана, 130 грама масло от хашиш и малко кокаин.

Двамата мъже са обвинени за разпространение на дрога и рискуват по до 6 години затвор. Те вече са лежали в затвора за престъпления, свързани с наркотици, 26-годишният дори бил в изпитателния срок на условната си присъда за разпространение на наркотици.

Заради фалшивата лична карта пък съдържателят на депото може да получи до 8 години затвор. Той признал, че ползва парите от дрогата за ремонт на наскоро закупен апартамент. Взел го с пари от продажбата на друго жилище. От СДВР ще проверят дали при покупката мъжът не е ползвал и средства, изкарали чрез пласиране на наркотици.

Малко след като двамата били задържани, е арестуван и дилър на марихуана, който се движел с тротинетка. В нея имало тайник, в който той складирал дрогата. Той няма общо с първите двама. С помощта на тротинетката на няколко пъти успявал да се измъкне от полицията. Затова този път го издебнали да влезе в магазин, преди да го арестуват, разказа Пелтеков.

Той посочи, че борбата с разпространението на наркотиците е сред приоритетите на СДВР и правителството.

За последния месец от Софийската градска прокуратура са дали на съд 37 дилъри, съобщи Николаев. По цени на правителството дрогата е оценена на над 1 млн. евро.

От началото на годината до края на юли пък в цялата страна са образувани 827 досъдебни производства, свързани с производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на дрога. Задържани са 874 души, разкрити са 37 лаборатории и площи за производство и отглеждане на дрога и са иззети над 15 различни по вид наркотици и прекурсори, сред тях над 586 кг канабис, близо 41 кг марихуана, 1,3 кг кокаин, 1038 таблетки екстази и други.