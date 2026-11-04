Малката Кнопа издъхнала на мига след втория ритник от програмиста Йордан Атанасов (Обзор)

Съдът го определи като жесток, безскрупулен и агресивен и го остави в ареста

Десетки протестираха срещу мъчителите на животни

Два ужасяващо силни ритника е понесла 9-годишната Кнопа, порода йоркширски териер, от програмиста Йордан Атанасов. При първия, който бил в тялото на 3-килограмовото куче, то полетяло метър над земята. Последвал втори, след който йоркито се забило в лявата гума на автомобил, и издъхнало на мига.

Това стана ясно в Софийския районен съд, където в сряда следобед се гледаше мярката за неотклонение на 43-годишния мъж. Йордан Атанасов, който по образование е програмист и има собствена фирма, сам се яви в СДВР във вторник. Преди това часове наред беше издирван не само в София, където е постоянният му адрес, но и в Бургас, където се води настоящият му.

Малката Кнопа

Необяснимото със своята жестокост деяние, довело до смъртта на малката Кнопа, се случи в неделя около 20,15 часа в софийския квартал “Кръстова вада”. Йоркито било изведено на разходка от своя стопанин - украинския гражданни Константин Кишчук. Нападението станало на ъгъла на улиците “Ивайло Петров” и “Иван Колев”. Съдът посочи, че то с нищо не е било провокирано. Кишчук и Кнопа се разхождали спокойно, когато били нападнати. Зверството било заснето от камери на близките сгради. След смъртта на йоркито последвала размяна на удари между Атанасов и стопанина на Кнопа. Вероятно заради това програмистът беше със синина под лявото око и бинтовано ляво ухо.

“Атанасов е проявил не само вербална, но и физическа агресия”, посочи съдът. Свидетели отбелязали, че ударите са били ужасяващи.

В съдебната зала беше потвърдено, че това не е първата подобна проява от страна на мъжа, който е и баща на невръстен син, спрямо домашен любимец.

Малко преди да нарита смъртоносно Кнопа, Атанасов посегнал и на друго куче. Известно е за негови агресивни прояви спрямо четири домашни любимци, разхождани предимно от стопанките си жени. “Той се е показал като жесток, агресивен и безскрупулен човек спрямо малки гръбначни животни”, посочи съдът. И добави, че смъртта на домашен любимец е голяма травма за стопанина му.

Десетки граждани протестираха срещу мъчителите на животни. Снимка: Георги Кюрпанов - Генк

Атанасов беше оставен в ареста, като единственото, което каза, беше, че иска по-лека мярка. Той може да получи от 2 до 8 години затвор.

Малко по-късно десетки граждани излязоха отново на протест и настояха за строги наказания. Други пък изготвиха списък с всички клиенти на програмиста и ги призоваха да спрат да работят с него.

Десетки протестираха срещу мъчителите на животни. Снимка: Георги Кюрпанов - Генк