Откритите при проверка на Дунав мост питони остават в Зоологическата градина в София

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Всички 36 живи екземпляри от вида кралски питон Pithon regius, установени при митнически контрол на Дунав мост при Видин вчера, са транспортирани от експерти на РИОСВ – Монтана до Зоологическата градина в София, където са предадени за настаняване и отглеждане.

Проверката от експерти на РИОСВ -Монтана е извършена незабавно след получаване на сигнал, че влечуги се превозват без необходимите документи и при крайно неподходящи условия за транспортиране на живи животни.

В резултат на проверката за констатираните нарушения е съставен акт за административно нарушение.

Животните са били натоварени в Нидерландия и превозвани с крайна дестинация Турция.

Кралският питон е е вид, включен в Приложение II и Конвенцията CITES и приложение В на Регламент ЕО номер 338/97 които регламентират международната търговия с екземпляри от защитени видове от дивата флора и фауна.

Случаят показва значението на координационните, митнически, втеринарномедицински и природозащитни органи за противодействие на незаконна търговия с диви животни.