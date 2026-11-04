Откритите при проверка на Дунав мост питони остават в Зоологическата градина в София

Всички 36 живи екземпляри от вида кралски питон Pithon regius, установени при митнически контрол на Дунав мост при Видин вчера, са транспортирани от експерти на РИОСВ – Монтана до Зоологическата градина в София, където са предадени за настаняване и отглеждане.
Проверката от експерти на РИОСВ -Монтана е извършена незабавно след получаване на сигнал, че влечуги се превозват без необходимите документи и при крайно неподходящи условия за транспортиране на живи животни.
В резултат на проверката за констатираните нарушения е съставен акт за административно нарушение.
Животните са били натоварени в Нидерландия и превозвани с крайна дестинация Турция.
Кралският питон е е вид, включен в Приложение II и Конвенцията CITES и приложение В на Регламент ЕО номер 338/97 които регламентират международната търговия с екземпляри от защитени видове от дивата флора и фауна.
Случаят показва значението на координационните, митнически, втеринарномедицински и природозащитни органи за противодействие на незаконна търговия с диви животни.