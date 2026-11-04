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Азис и още стотици протестираха срещу насилието на животни пред Народното събрание (Снимки)

Алексей Гилтяй

Редактор: Алексей Гилтяй

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Азис държа реч на площада. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Азис държа реч на площада. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Попфолк иконата Азис и още стотици протестираха пред Народното събрание срещу насилието на животни. Поводът бе убийството на йоркито Кнопа в столичния квартал "Кръстова вада", което предизвика огромно обществено недоволство. 

За престъплението бе обвинен 43-годишния програмист Йордан Атанасов, когото днес съдът остави в ареста.

Около 700 души се събраха в центъра на София с искания за справедливост при престъпленията срещу животни. Столичани масово излязоха на протеста заедно със своите кучета. 

Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Сред тях бяха и собствениците на убитата Кнопа.

Протестиращите носеха плакати с надписи "Защити тези, които не могат да се защитят", "Искаме справедливост", "Жестокостта не е геройство, тя е позор!".

Азис държа реч на трибуната и призова за справедливи наказания срещу насилниците на животни.

“Те нямат глас! Не могат да посочат кой ги е пребил, убил, наранил! Те са безгласни, но за това НИЕ СМЕ ТУК ЗА ДА ГИ ЗАЩИТИМ!!! Ефективна присъда за убиеца на Кнопи! Присъди и за всеки дръзнал да нарани животно!, каза Азис.

Самият той има куче Марко, чиято кръстница е неговата близка приятелка Галена. 

Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Азис държа реч на площада. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Част от хората дойдоха с кучетата си. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Азис държа реч на площада. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Част от хората дойдоха с кучетата си. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Азис държа реч на площада. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Стотици се събраха на протеста. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Част от хората дойдоха с кучетата си. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

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