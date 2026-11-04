Задържаха известния затворник Иван Радев-Монката за убийство във вилната зона на Сливен (Обновена)

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Известният затворник Иван Радев-Монката е задържан за убийство във вилната зона на Сливен

Той е добре познат на полицията и е криминално проявен, като наскоро е излязъл на свобода

Радев беше издирван от полицията след убийството в Сливен. По първоначална информация между жертвата и нападателя е възникнал спор. Двамата са се познавали, а след като намушкал младия мъж с нож, извършителят избягал. В града беше засилено полицейското присъствие, а униформени спираха и проверяваха автомобили в опит да открият мъжа, съобщи Би Ти Ви.

Убийството е извършено в ранния следобед във вилната зона на Сливен.

По-рано от Окръжната прокуратура потвърдиха за криминалното престъпление и заявиха, че криминалистите работят по горещи следи.

Мотивите за тежкото деяние все още се изясняват, а официални подробности по случая от разследващите се очакват утре.

Името на Радев нашумя през 2017 г. след разследване за наркотрафик зад решетките. Тогава той излежаваше шестгодишна присъда в Бургаския затвор за отвличане на наркодилър. Пред камерата на Би Ти Ви Радев разказа, че повече от три години е разпространявал метамфетамин в затвора. Той твърдеше, че наркотрафикът е бил възможен с участието и протекцията на служители от затворническата администрация.