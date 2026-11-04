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Стрелба край общината в столичния квартал "Младост", задържани са двама мъже и жена (Обновена)

Алексей Гилтяй

Редактор: Алексей Гилтяй

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Сградата на общината в "Младост". СНИМКА: "24 часа", Архив
Сградата на общината в "Младост". СНИМКА: "24 часа", Архив

Двама мъже и една жена са задържани след стрелба в столичния квартал "Младост" 3. По непотвърдена информация е стреляно с пистолет на последния етаж на блок. На място има полицейски екипи, потвърдиха от СДВР. 

Задържаните са обезвредени, няма пострадали, съобщи Би Ти Ви.

По-рано полиция отцепи района около общината в столичния квартал след стрелба, алармираха жители в района в една от фейсбук групите на района.

Инцидентът е станал край пазара, известен като "Мания", където има денонощен магазин и заведения за хранене. Той се намира в непосредствена близост до 81-о училище и известен като място, на което се събират местните локали. Само на стотина метра се намира и сградата на общината в "Младост", както и 144-то училище.

Хората в района редовно се оплакват от ексцесии в късните часове.

Сградата на общината в "Младост". СНИМКА: "24 часа", Архив

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