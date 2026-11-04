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Ударена от автомобил снима номера и чака реакция от изчезналия шофьор

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Жената е снимала колата. Снимка: Фейсбук
Жената е снимала колата. Снимка: Фейсбук

Ударена от автомобил снима номера и чака реакция от изчезналия шофьор във Велико Търново.

Ето какво пише във фейсбук групата "Дивотия до шия във Велико Търново" Савена Маринова:

"04.11.2026 г. около 18:00 ч. в района на ул.Ниш бяла Mazda удари автомобила ми, докато даваше назад, и след това водачът напусна мястото на инцидента.

Прилагам регистрационния номер, ако случайно се разпознае, за да му кажа, че поведението му е меко казано недостойно.

Не е нормално да причиниш щета и просто да си тръгнеш. Надявах се на малко повече човечност, уважение и отговорност.

За съжаление, явно не всеки ги притежава."

Жената е снимала колата. Снимка: Фейсбук

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