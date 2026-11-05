Двама са пострадали при пожари за последното денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 30 пожара са били потушени в страната през изминалото денонощие, като противопожарните екипи са реагирали на 102 сигнала за произшествия, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството. При пожарите са пострадали двама души.

С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които осем – в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са възникнали 12 пожара, от които седем – в отпадъци.

Извършени са 69 спасителни дейности и помощни операции, от които една при катастрофа в транспортно средство и шест при битови или промишлени инциденти.

Регистрирани са също три лъжливи повиквания.