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Двама са пострадали при пожари за последното денонощие

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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Пожарна СНИМКА: Архив
Пожарна СНИМКА: Архив

Общо 30 пожара са били потушени в страната през изминалото денонощие, като противопожарните екипи са реагирали на 102 сигнала за произшествия, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството. При пожарите са пострадали двама души.

С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които осем – в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са възникнали 12 пожара, от които седем – в отпадъци.

Извършени са 69 спасителни дейности и помощни операции, от които една при катастрофа в транспортно средство и шест при битови или промишлени инциденти.

Регистрирани са също три лъжливи повиквания.

Пожарна СНИМКА: Архив

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