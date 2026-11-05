Стефан Белчев: Предложението 2,5% от втората пенсия да отиде в НОИ не е в бюджета

Документът 2,5% от втората пенсия да бъде прехвърлена в НОИ е фалшив. Това може да е била комуникация с еврокомисията на ниво експерти, но го няма в бюджета. Това каза пред Би Ти Ви депутатът от "Прогресивна България" и шеф на икономическата комисия в парламента Стефан Белчев.

Според него документът, показан от опозицията, бил фалшив. Той бил изваден, докато Белчев и Константин Проданов изнасяли данни за нарушения в АПИ. Затова нарече случая "активно мероприятие". А за предложението за втората пенсия допусна, че "би могло да е някаква хипотетична възможност", но бе категоричен, че не е официален документ, излязъл от България към Брюксел. За него това можело да е тема, която да бъде обсъждана, но във времето не е намерила отражение. Допусна предложението да било комуникация на ниво експерти. Още утре хората щели да видят в проектобюджета, че такова нещо няма да има.

Предните 5 години държавата живеела на разходи, затова сега дошло време някой да плаща сметката. Това било причината да не се увеличават разходите в бюджета. Нарече го "на структурното лечение". Антиинфлационните мерки са например вдигането на прага на ДДС Той ще бъде на няколко стъпки. 60 000 евро догодина, 70 000 година по-късно, даде пример Белчев. Според него и крайният потребител щял да го усети в кошницата.

От 20 години глобите за данъчни нарушения не бяха вдигани, коментира той промените, с които сумите остават същите, но от лева минават в евро - вдигат се почти двойно. Те се превърнаха в символични и нямаха възпиращ ефект. Няма как при повишаване на санкционна дейност да няма съпротива, но според мен мярката е закъсняла, каза Белчев.