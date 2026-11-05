Надежда Йорданова: Всеки кандидат за ВСС с качества трябва да се подкрепи, дори от опозицията

Когато сондираш нещо с ЕК, явно имаш намерение да го направиш, коментира тя скандала, възникнал след твърдения, че управляващите възнамерявали да пренасочат част от средствата от втория стълб в НОИ

Сред номинациите за членове на ВСС, включително и тези на управляващите, има достойни професионалисти. Предстои решение на парламентарната група кого ще подкрепим, но според мен всеки кандидат с качества трябва да бъде подкрепен.

Това заяви по Нова тв депутатът от ДБ Надежда Йорданова по повод течащата процедура за избор на членове от парламентарната квота за Висш съдебен съвет. Кандидатите бяха изслушани през последните три дни. Днес изслушването продължава.

Ние не търгуваме квоти, позиции, ще търсим подкрепа за нашите номинации, дали ще намерим, предстои да видим, подчерта Йорданова. Тя не отговори директно дали ще си партнират с ПП при избора.

Във ВСС не трябва да има партийно обвързани лица. Емил Дечев и Андрей Янкулов са били министри в служебни кабинети и не са били членове на партията, смята Йорданова.

Тя коментира и скандала от последните дни с евентуалните намерения на правителството да "национализира" част от втория пенсионен стълб. Според нея основният проблем е, че управляващите не са провели обществен разговор. Ако толкова харесват тази идея, трябваше да излязат и да я комуникират, заяви Йорданова.

Скандалът около вероятността правителството да пренасочи част от спестяванията за втора пенсия към НОИ се вихри от началото на седмицата. "24 часа" вече писа, че се появиха информации, предвиждащи промени в пенсионното осигуряване. Правителството и "Прогресивна България" обаче отричат. От ДБ обявиха, че ще изпратят писма до Брюксел и до нашето финансово министерство, за да разберат какво точно е предложил в бюджетните си разчети кабинетът.

Когато сондираш нещо с ЕК, явно имаш намерение да го направиш, така отговори Йорданова на въпрос проблем ли е нещо да се обсъжда с ЕК на ниво идея.

До края на ноември се провеждат работни консултации как да изглежда рамката на бюджета. Те вървят по стандартен начин, разменят се резюмета от разговори. Но от документа се вижда, че са направени доста сериозни изчисления - в рамките на тригодишната бюджетна прогноза при намаление с 2% на вноската за втория пенсионен стълб това как ще се отрази, обясни депутатът. Записаното в документа е 0,8 млрд. за 2027 г. и от 0,9 млрд. за 2028 г.

Опозицията разполагала и с още документи, които ще покаже при нужда. Отправили са и официално запитване към ЕК.