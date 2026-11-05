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Един загинал на пътя за последните 24 часа

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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Полиция
Полиция

Един човек е загинал, а 11 са ранени при 10 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.

В София са станали една тежка и 16 леки пътнотранспортни произшествия, един човек е ранен.

От началото на месеца произшествията са 62, при които има четирима загинали и 78 ранени. От началото на годината пътните инциденти са 5836, при които загиналите са 418, а ранените – 7228.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г., се отчитат с 39-има повече загинали участници тази година.

Полиция

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